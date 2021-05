Lacrim et Brulux réagissent au retour de Benzema en équipe de France

Les deux rappeurs français Lacrim et Brulux se sont satisfaits de l’annonce du probable retour de Karim Benzema en équipe de France de football pour la prochaine coupe d’Europe, l’information devrait être officialisée par Didier Deschamps ce soir en direct sur TF1 lors de l’annonce de la liste des 26 joueurs sélectionnés pour l’EURO 2021.

Depuis ce lundi la rumeur circule avec insistance du retour chez les Bleus de Benzema, l’annonce ne fait quasiment plus aucun doute, la presse sportive est unanime ce mardi, l’attaquant du Real va faire son retour chez les Bleus. Cet après midi L’Equipe a affirmé que KB9 sera dans la liste des 26 noms et le média français a même révélé que le joueur va porter le numéro 19 de quoi faire le bonheur de Brulux et Lacrim qui ont réagi à la nouvelle sur Instagram dans la journée.

Lacrim a posté une sortie avec une capture d’écran du tweet de Benzema s’affichant avec le trophée du meilleur joueur français à l’étranger de la saison décerné par l’UNFP ainsi que le message “Lourd frérot félicitations” avant de poursuivre avec un tweet du journal Le Parisien annonçant “Karim Benzema devrait bien être dans la liste des 26 de Didier Deschamps pour l’Euro 2021”. Brulux a également jubilé sur Instagram avec un montage photo de KB9 portant le nouveau maillot de l’équipe de France tout en le mentionnant, avant d’annoncer un live spécial ce soir pour fêter l’évènement avec ses abonnés.

Véritable fan de Karim Benzema, Brulux avait fait part dernièrement de son indignation face aux choix de Deschamps de ne pas reprendre l’attaquant français dans ces dernières sélections en l’insultant, “C’est un crime et un manque de respect total envers le football et les fans du ballon rond” a-t-il balancé dans une story en publiant un screen de la couverture du média AS en Espagne avec un cliché du joueur accompagné de la légende “La presse espagnole demande à Deschamps d’appeler Benzema pour l’Euro”. L’appel de la presse Espagnole semble avoir été entendu par le sélectionneur qui ne devrait officialiser ce retour dans la soirée.