PNL : N.O.S réagit encore à la situation en Palestine

N.O.S a pris la parole afin de dénoncer les horreurs que subit le peuple palestinien

La situation actuelle en Palestine continue de susciter des nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours N.O.S était sorti du silence pour s’exprimer sur les récents événements au Proche-Orient.

Alors que le retour musical de PNL se fait très attendre par les fans qui ont d’ailleurs récemment exprimé une certaine inquiétude sur le fait que “Deux Frères” pourrait être le dernier projet du groupe Parisien en raison des indices présents sur les vinyles des différents opus, N.O.S a récemment pris la parole sur un tout autre sujet que la musique.

En effet le frère de Ademo s’est exprimé longuement dans une story sur son compte Instagram pour apporter son soutien au peuple Palestinien après les bombardements de l’armée israélienne sur la bande Gaza faisant plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés. Sur les réseaux sociaux cette semaine plusieurs rappeurs français avant lui s’étaient déjà exprimés pour soutenir les Palestiniens comme La Fouine, Niro, Maes ou encore Lacrim, ce dernier a d’ailleurs été pris à partie par des internautes pour ses propos avant de s’expliquer dans une vidéo face à ses détracteurs.

N.O.S semble très affecté par ce conflit est encore exprimé sur le conflit israélo-palestinien et la situation actuelle du peuple palestinien en adressant un message de soutien. ” En ce moment même en Palestine, des maisons et bâtiments contenant de centaines de vies humaines continuent de s’écrouler sous les bombes lancées par l’armée israélienne. Des petits garçons et des petites filles terrorisés continuent de mourir dans la peur, les pleurs et le sang. On ne peut pas faire grand chose mais on ne peut pas vivre sans rien dire. Merci pour eux “ a-t-il déclaré. “Des petits garçons et petites filles terrorisés continuent de mourir dans la peur, les pleurs et le sang. (…) On ne peut pas faire grand chose, mais on ne peut pas vivre sans rien dire. Merci pour eux” avait déjà commenté dans une premier temps sur le réseau social.