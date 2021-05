Freeze Corleone milite pour la libération de Da Uzi

Ceux qui font des blagues vous avez pas d’âme.

En plein ascension musicale suite au succès de son dernier album certifié Disque D’Or, la carrière de Da Uzi vient prendre un sérieux coup dur suite à sa récente interpellation, le rappeur français d’origine congolaise a été placé en garde il y a quelques jours avant d’être mis en détention provisoire ce qui a fait réagir son compère Freeze Corleone.

Lors d’un contrôle de police, Da Uzi a été interpellé avec sur lui la somme de 6000 euros en liquide, les forces l’ordre ont ensuite mené une perquisition à son domicile situé à Noisy-le-Grand en y retrouvant près de 4 kilos de cannabis et quelques grammes de d’herbe ainsi qu’un une arme à feu, un 9mm semi-automatique en plus de deux chargeurs. L’artiste va comparaitre devant le juge à la fin du mois le 31 mai 2021 pour s’expliquer face aux accusations de « transport, détention et acquisition de stupéfiants, acquisition et détention non autorisées d’armes de catégorie B ».

En attendant son jugement Da Uzi est actuellement en détention provisoire, suite à cette incarcération Freeze Corleone qui vient tout juste de sortir le clip de son dernier titre intitulé “Téléphone” accompagné de son clip disponible sur Youtube a décidé d’afficher son soutien à son ami sur les réseaux sociaux. “Libérez DA UZI” a-t-il tweeté pour demander sa libération avant de s’agacer des citriques à l’encontre du rappeur et de répondre aux détracteurs. “Ceux qui font des blagues sur le frero alors qu’il est dans des problèmes vous avez pas d’âme“ s’est-il indigné face aux internautes qui s’amusent de cette mauvaise mésaventure. A noter que les deux rappeurs français ont enregistré récemment un morceau ensemble mais la sortie de ce single très attendue n’a pas encore été annoncée.