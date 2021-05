Mohamed Henni en extase après le retour de Benzema, “Appelez toutes vos ex”

“Karim Benzema a toujours du faire plus que les autres et il se plaint pas”

Plus personne ne pensait que cela pouvait encore être possible, c’est l’événement sportif de la semaine, l’inattendu retour de Karim Benzema en équipe de France, Didier Deschamps est enfin revenu sur sa décision de ne pas sélectionner l’attaquant Madrilène et vient de le prendre dans sa liste des 26 joueurs pour disputer le prochain Euro, un retournement de situation inespéré que Mohamed Henni a vivement célébré.

C’est une grande première depuis 2015, suite à l’annonce de la sélection de KB9 les réactions se sont multipliées, les rappeurs français Lacrim et Brulux ont félicité le joueur alors que le Youtubeur Mohamed Henni s’est lâché sur les réseaux sociaux. Le fan de l’Olympique de Marseille devenu proche de l’avant centre notamment suite à un live sur Instagram il y a environ un an dans lequel le joueur avait déclaré « On ne confond pas la F1 et le karting» suite à une comparaison entre lui et Olivier Giroud. « Qui aurait cru que Deschamps allait rappeler Benzema ? Wola les gars, tous les mecs en dépression qui se sont faits larguer, votre ex elle va vous rappeler les gars. » a déclaré celui qui s’est récemment offert une luxueuse villa grâce à son ascension fulgurante se filmant baignant dans une piscine sur Instagram avant de poursuivre, « Ceux qui disent que c’est foutue qu’elle est plus amoureuse… C’est jamais foutu les gars, c’est la leçon à retenir. Appelez toutes vos ex, il y a moyen les gars. Appelez vos ex ! Appelez vos ex les gars, la vie de ma mère. ».

Mohamed Henni a ensuite mis en ligne une vidéo sur Youtube pour commenter cette bonne nouvelle sans casser de télévision cette fois ci et en expliquant que tout est possible dans la vie en affichant son bonheur d’être un supporter de l’équipe de France en enchainant les punchlines. “Si Benzema est revenu, toutes vos ex vont revenir !“, “C’est plus Didier Deschamps c’est DJ Snake il a remixé l’Equipe De France“ avant de déclarer que KB9 a renvoyé un belle image auprès de la jeunesse. “Le message que Deschamps et Benzema envoient aux jeunes, c’est le plus message du monde : lâchez rien, lâchez rien, quand c’est foutu, c’est encore pas foutu. Karim a toujours du faire plus que les autres, il se plaint pas” a-t-il lâché avant de conclure avec humour en demandant à Vegedream de modifier les paroles de son tube de la coupe du monde 2018 en Russie lorsque la France est devenue championne du monde pour la deuxième fois de son histoire pour faire une nouvelle version avec KB9.