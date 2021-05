La Fouine et Dinor fusionnent sur Euthanasie !

Comme annoncé, c’est aujourd’hui que sort « XXI », le nouvel album de La Fouine, un projet de 16 morceaux, sur lequel on retrouve Kofs et Dinor, à cette occasion l’artiste originaire de Trappes a fêté l’événement avec le visuel du single “Euthanasie” en collaboration avec celui qui poursuit sa carrière de footballeur en Italie à Sassuolo en plus d’être rappeur.

Pour ce huitième album studio, La Fouine a misé sur des beats signés par certains des producteurs phares du moment tels que Yasko Beats, Dada, Davidovitch ou encore Og Celeste. Que ce soit sur des titres purement rap ou sur des morceaux plus mélodieux et chantés, le rappeur de Trappes arrive encore à nous surprendre avec de vraies prises de risque.

A travers cet opus, qui est certainement son meilleur album depuis son apogée, La Fouine évoque sa réussite, ses erreurs, la perte de repères, la trahison de certains, les valeurs familiales, l’importance de se rappeler d’où l’on vient, ou encore son rapport à l’argent. Pour porter cet album, et pour faire suite à « Millions » et « Sacoche », La Fouine présente aujourd’hui son nouveau single « Euthanasie », le titre, en featuring avec Dinor est soutenu par un clip à découvrir dès maintenant.