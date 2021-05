Lorenzo touche le jackpot avec des cartes Pokémon

Deux cartes à plus de 70 000 euros !

Lorenzo vient de réussir un gros coup avec la mise en place d’une vente aux enchères de ses cartes Pokémon qu’il a annoncé dans une vidéo publiée cette semaine sur sa chaine Youtube, “Mes 15 plus belles cartes aux enchères ca faisait longtemps que je rêvais de faire ca j’espère ca vous fais kiffé l’équipe. Faite vite vous avez que 7 jours pour enchérir” avait-il déclaré pour le lancement de cette opération qui va lui rapporter très gros.

Après la sortie du premier extrait de son nouvel album avec le single “Légende vivante” le 7 mai dernier dont le clip vient de dépasser les 2,5 millions de vues, Lorenzo a réservé une surprise à ses fans il y a quelque jours avec la vente sur Ebay de ses cartes Pokémon les plus rares avec un emballage très soigné dans boitier de présentation. Les enchères se sont montés rapidement pour atteindre des sommes assez impressionnantes. La revente de ses fameuses cartes est un véritable business qui peut permettre de toucher le jackpot comme vient de le prouver le rappeur français.

“J’vous rassure aucun de ces fonds ne sera versé à aucune association, tout est pour mon compte bancaire”

Effectivement l’artiste vient de révéler que les enchères atteignent déjà le montant phénoménal de 300 000 euros et cela les chiffres continuent de grimper. “Ça c’est quand j’ai vu que y’avait déja 300 000€ d’enchère sur mes carte Pokémon” a-t-il commenté sur son compte Instagram en postant une vidéo de lui en train de jubiler couché au sol au milieu de ses cartes pour célébrer l’événement le tout sur son dernier morceau “Légende Vivante”. Sachant que les enchères ont débuté il y a seulement deux jours le montant devrait encore monter et pourrait être astronomique notamment pour les deux cartes “Dracaufeu 04/102 – Set de Base Edition 1” et “Florizarre 15/102 – Set de Base Edition 1” dont les prix ont montés à plus de 70 000 euros, toutes les autres cartes sont vendues aux prix minimum de 10 000 euros.