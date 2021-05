Sofiane gêné d’avoir clashé Hamza, sa révélation dramatique

Un anecdote tragique sur le décès du papa d’Hamza…

C’est le grand jour pour Sofiane qui vient de sortir aujourd’hui son nouvel opus « La Direction » dont il assure la promotion toute cette semaine avec notamment un passage remarqué dans l’émission Le Code sur Apple Music avec Mehdi Maïzi dans lequel Fianso a confié une anecdote sur le tacle adressé en 2018 contre Hamza lors de la sortie de son projet « 93 Empire ».

Lors de ce long entretien de 40 minutes, Sofiane s’est exprimé sur son évolution au sein du business de la musique, de sa volonté d’y jouer un rôle important et des responsabilités qu’il a aujourd’hui en revenant également sur la compilation 93 Empire. Il a aussi donné son avis sur le succès de 13 Organisé et de Wejdene, avant de faire l’éloge de son compère Soolking et de révéler pourquoi il ne veut pas se clasher avec les autres rappeurs suite à une histoire avec Hamza en livrant les tristes détails de cette histoire avec le rappeur Belge.

“Il est en train d’enterrer son père”

“A propos de ne pas vouloir se clasher avec les autres rappeurs ?” a questionné Mehdi Maïzi, “Parce que je trouve ça pété !” s’est exclamé Sofiane avant d’explique, “Parce que je pense qu’on n’a pas fait tout ça pour ça, en fait. On ne s’est pas torturés à devenir ce qu’on est devenu, pour ça. Et puis, dans la même logique, ne pas se tromper d’ennemis.”. Il a ensuite confié une anecdote sur Hamza en révélant la raison pour laquelle il ne veut désormais pas jouer le jeu des clashs.

“J’étais taquin avec Hamza, sur un titre de ’93 Empire’. Sur le titre ‘Empire’, où je dis “J’écoute Drake, t’écoutes Hamza”.” a-t-il tout d’abord déclaré avant de poursuivre “Pour moi, c’était sport ! Je me suis dit ‘oui, bah, il va m’en envoyer une petite et puis on terminera sur un titre, et on rigolera !'”.

Sauf que Fianso ne savait pas que Hamza venait de perdre son père à cette époque, “Le titre sort, Mouss Parash le boss du label Hall Access chez Sony, à l’époque directeur artistique du label Rec 118 chez Warner m’appelle. Il est en Belgique avec Hamza. Et moi, je suis en pleine pêche. Les titres cartonnent. Il me dit ‘Hey gros, je suis avec Hamza, le Belge !’. Je lui dis, ‘Passes-lui le salam ! Dis-lui, t’as vu, j’ai lui ai mis un petit ketru ! Dis-lui qu’il réponde, tranquille, y’a rien !’ Il me dit, ‘Mais non, t’as pas compris, gros ! Il est en train d’enterrer son père, en fait…'”.

A partir de ce moment Sofiane a pris la décision de stopper les clashs en musique, “Je me dis, ça veut dire que là, le titre… là, le pic que je lui envoie… Ça veut dire que ça tombe à la période où il enterre son papa. J’étais mort de honte !” a-t-il précisé avant de conclure, “Tu vois, tu ne sais pas à quel moment de la vie des gens… Et en fait, le malheur des gens, ça ne me rend pas heureux, moi ! Et ce jour-là, je m’en suis voulu de fou ! Donc moi, pour éviter de rentrer dans certains travers… je ne joue pas. Je passe mon tour.”.