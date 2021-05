6ix9ine répond à Jake Paul en se moquant d’un proche décédé

Entre le célèbre rappeur américain aux cheveux colorés et le Jake Paul ça commence sérieusement à chauffer, ce dernier a tenté de trouver activement un nouvel adversaire de pour se battre et a donc décidé de cibler dernièrement Tekashi 69 qui a rapidement réagi.

Après son énorme coup de buzz contre Floyd Mayweather en lui dérobant sa casquette lors de la conférence de presse pour le combat avec son frère, l’influenceur agite la toile ces derniers jours et veut remonter sur le ring fier de ses récentes victoires contre Ben Askren et Nate Robinson, même s’il n’a pas le statut de professionnel, le Youtubeur est devenu un sérieux adversaire de quoi lui donner confiance pour poursuivre son chambrage sur les réseaux notamment à l’encontre de 6ix9ine.

Il y a quelques jours Jake Paul s’en est pris à l’auteur du titre “Fefe” dans une séquence postée sur TikTok s’est moqué ouvertement de son statut de balance en déclarant être prêt sortir les pièges à rats. Ce surnom de rongeur est donné aux Etats Unis pour les balances que Tekashi 69 assume ouvertement. Le frère de Logan Paul a ensuite annoncé qu’il est prêt à l’affronter en répondant aux questions des internautes sur son compte Instagram, “Je veux le faire parce qu’il mérite de se faire botter le cu* et je veux le faire pour tous les gens à qui il a manqué de respect” avait-il affirmé avant d’ajouter que cela serait trop facile tout en émettant des doutes sur le fait que le rappeur assume de monter sur le ring.

Les propos du Youtubeur n’ont pas échappé à 6ix9ine, Dj Akademiks a interpellé l’artiste en relayant le message de Jake Paul. “Je pense qu’il prend des stéroïdes comme son agent de sécurité qui est décédé @jakepaul“ a répondu sans aucune piété le rappeur américain en faisant référence au récent décès de Shamir Bolivar d’une crise cardiaque à l’âge de 46 ans, connu pour avoir été le garde du corps de plusieurs personnalités américaines mais il n’a fait aucun commentaire sur la proposition de combat, préférant sans esquiver le sujet.

We might be getting 6ix9ine vs Jake Paul folks pic.twitter.com/w9QRnCChri

— Search Fight lounge on YouTube (@fightlounge_) May 18, 2021