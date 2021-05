Aya Nakamura pose en bikini et met le feu à Instagram

Après la sortie de son troisième opus le 13 novembre dernier, Aya Nakamura a enchainé la promotion de cet album certifié disque de platine pendant plusieurs mois avec notamment dernièrement le clip du single “Fly” disponible sur Youtube mais depuis quelques semaines la chanteuse s’est faite très discrète sur les réseaux et semble profiter d’une période de repos comme l’atteste sa dernière publication sur Instagram qui a fait le bonheur de sa communauté.

Aya Nakamura qui n’avait plus rien publié sur son compte suivi par plus de 2,7 millions d’abonnés depuis le 11 avril dernier avait laissé son public sur sa faim mais elle vient de faire un retour très remarqué sur le réseau social en faisant sensation avec ses nouvelle photos. En effet l’interprète du tube Djadja semble être en vacances en train de prendre du bon temps et a posté quelques clichés en apparaissant en train de prendre la pose sous le soleil vêtue d’un bikini et avec une nouvelle coupe de cheveux (des très longues tresses) avant d’ajouter également une vidéo pour afficher sa tenue suscitant des nombreuses réactions des fans.

La jeune chanteuse de 26 ans élue l’année passée artiste francophone la plus écoutée au monde grâce à ses nombreux hits avec plus de 10 millions d’auditeurs par mois sur Spotify a réussi à séduire le public avec ses chansons mais aussi par son physique qu’elle assume fièrement comme le démontre les derniers clichés postés ce lundi sur Instagram. Aya Nakamura a fait la joie de ses abonnés qui ont commenté en masse son look. “AHHHHH TROP FRAICHE”, “Wouaw”, “Poste la sur Twitter afin qu’on soit tous comblés”, “Au top”, “Trop Belle”, “Jolie nana”, “Elle est incroyable”, “Magnifique”, “Une bombe” ont réagi les internautes dans les commentaires de la publication récoltant plus de 200 000 “J’aime” en seulement quelques heures de quoi les faire patienter en attendant de découvrir son prochain tube.