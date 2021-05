Booba balance un dossier compromettant sur Youssoupha

B2O détruit sèchement Youss

Booba a lancé une guerre contre Youssoupha, après s’être lancé dans un montage photo pour révéler les yeux de Gims sans ses fameuses lunettes de soleil, le DUC a récidivé les attaques contre le Prim’s Parolier qui est visiblement devenu sa nouvelle cible préféré depuis le mois d’avril suite à sa participation à la version américaine de l’émission The Voice.

C’est l’une des polémiques du moment en France le choix de la fédération française de football pour réaliser l’hymne des Bleus à l’Euro 2021, Youssoupha a été sélectionné pour créer une chanson pour accompagner les Bleus lors de cette compétition qui s’annonce compliquée pour eux car ils devront affronter dès la phase des poules l’Allemagne, le Portugal, champion d’Europe en titre et la Hongrie. Cette décision fait débat depuis ce mercredi et Booba n’a pas manqué de s’immiscer dans cette affaire pour s’en prendre ouvertement à l’auteur du tube “On se connaît”.

“Que Laurent Blanc et la FFF aillent se faire encu*er”

Lors de l’annonce de la liste des 26 joueurs sélectionnés pour ce tournoi, Youssoupha a dévoilé son hymne pour présenter tous les noms mais rapidement les voix se sont élevées contre lui, il n’a pas fait l’unanimité. Jordan Bardella du rassemblement national a fermement condamné ce choix en s’exprimant à plusieurs reprises contre le rappeur français un avis partagé par B2O qui a décidé de prendre à son tour la parole pour le clasher une premier fois le week-end dernier avant de récidiver en ce début de semaine.

En effet Kopp a des dossiers compromettants sur tout le rap game et a remis à la surface un ancien tweet de Youss datant du mois de mai 2011 dans lequel il tacle la FFF et l’ancien sélectionneur des Bleus avant Didier Deschamps, Laurent Blanc. A cette époque ce dernier s’était retrouvé accusé de racisme suite à la révélation de la part de Mediapart de ses propos lors d’une réunion au sein de la Fédération Française de Football s’exprimant en faveur de la mise en place de quotas sur des critères raciaux, il s’était ensuite excusé en expliquant que la déclaration a été sortie de son contexte.

“Puisqu’on se noie totalement dans le foutage de gueule, je vais même pas argumenter. Que Laurent Blanc et la FFF aillent se faire encu*er“ avait réagi l’artiste sur Twitter en 2011 tout en ajoutant le hashtag, Domenech me manque. “Ce n’est pas Roxana Maracineanu qui voulait bannir les slogans homophobes des tribunes des stades de foot ? Comment cette nullité peut-elle encore prétendre occuper sa fonction” peut-on lire en réaction d’un internaute à ce tweet de Youssoupha faisant référence au soutien de la ministre des sports à l’auteur de l’hymne des Bleus. Booba a posté une capture d’écran des deux tweets en ajoutant le message “On est pas corda avec ton hymne, c’est éclaté au sol comme ton styliste“ tout en mentionnant Youss pour tenter de l’interpeller afin d’avoir une réponse.