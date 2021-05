Lorenzo : ses cartes Pokémon atteignent des prix astronomiques

Encore deux jours pour les enchères des cartes Pokémon premières générations de Lorenzo datées de 1998 est les prix continuent de monter. “Il reste moins de 3 jours pour les enchères en scred j’ai réalisé un de mes plus grand rêve avec ce projet mon gars Pokémon pour moi c’est bien plus qu’une passion, laisser une trace la dedans ca fait d’moi le fumeur le plus heureux” s’est-il félicité sur son compte Instagram ce lundi face à l’incroyable somme qu’il devrait bientôt empocher avec cette vente.

En effet Jérémie Serrandour de son vrai nom peut jubiler, ses anciennes cartes Pokémon achetés il y a plus de 20 ans avant d’être connu ont pris beaucoup de valeur. En vidéo la semaine dernière, il a annoncé la mise en vente d’une dizaine de ses cartes jusqu’au mercredi 26 mai sur le site web de commerce en ligne, eBay. Les montants sont montés très rapidement et toutes les cartes sont désormais à plus de 10 000 euros. Pour présenter les différentes cartes, Lorenzo s’est entouré de David Lafarge, spécialiste Pokémon suivi par près de 2 millions d’abonnés sur Youtube dont la séquence de présentation a dépassé le million de visionnages de quoi assurer la promotion des enchères du rappeur français.

“Vous allez pouvoir découvrir la collection de Cartes Pokémon de Lorenzo, son projet secret d’enchères de vente de cartes Pokémon que Lorenzo a eu dans son enfance et pour le plaisir un énorme battle d’ouverture de boosters Pokémon Destinées Occultes !” a commenté David Lafarge. En tout il y a 15 cartes en ventes, entre 10 000 euros et 15 euros pour la plupart actuellement sauf deux cartes qui ont explosé les enchères. La carte Dracaufeu (“04/102 Set de Base Edition 1”) vient de franchir le seuil impressionnant des 75 000 euros alors que la Florizarre (“15/102 – Set de Base Edition 1”) vient de dépasser les 73 000 euros, pour un total avec tous les cartes de plus de 300 000 €, le phénomène Pokémon est clairement revenu en force à la mode et peut rapporter très gros.