Hayce Lemsi interpellé ? La vidéo d’une arrestation musclée circule !

Au mois d’octobre dernier, Hayce Lemsi avait dévoilé son nouveau projet intitulé “Adal 2” en compagnie de son frère Volts Face, ce weekend le rappeur français a de nouveau fait parler de lui mais pour une toute autre raison que la musique suite à la diffusion sur les réseaux d’une vidéo dans laquelle il apparait en train de se faire interpeller par la police.

En effet suite à une séquence relayée sur Snapchat, Hayce Lemsi s’est visiblement fait arrêter par la police et à tenter de résister face aux forces l’ordre lors de cette interpellation. L’arrestation a eu lieu dans le 93 à Stains, sur les images l’artiste est menotté dans le dos et bloqué par un policier qui essaie de le maitriser en le tenant par le cou avant d’être mis de force dans une voiture alors qu’un second policier maintient à distance des autres personnes souhaitant lui venir en aidre.

Pour le moment aucun information n’a filtré sur cet incident qui pourrait être une fausse arrestation. En effet il s’agirait selon les rumeurs du tournage d’un nouveau clip et donc d’une mise en scène pour les besoins de la vidéo. Hayce Lemsi n’a encore fait aucun commentaire sur cette affaire. Le frère de Volts Face n’a rien publié sur ses réseaux ces derniers jours et avait déjà été arrêté par la police au mois d’avril 2017 suite à un contrôle dans un TGV entre Bordeaux et Paris avant d’être emprisonné pour d’anciennes condamnations non exécutées, il avait à l’époque plusieurs mois de prison à faire pour des peines accumulées plus tôt dans sa vie.

Ptdrrr Hayce Lemsi il est ravagé a son vieux age pic.twitter.com/X3CgS8GRuE

— 🇨🇱⚜🇹🇳 (@Skoubidoupapa1) May 23, 2021