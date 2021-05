La Fouine, Sofiane : les chiffres des ventes sont tombés

Un bon démarrage pour Fianso

Les premiers chiffres sont tombés pour Sofiane et La Fouine avec un démarrage correct pour le premier cité et un autre un peu plus mitigé pour le second nommé en attendant de faire un premier bilan avec les chiffres sur une semaine d’exploitation ce vendredi et le classement du Top Albums.

Alors qu’il continue d’assurer la promotion de son album “La Direction” en multipliant les interviews et avec la mise en ligne du clip du morceau “Case départ” ce mardi, Sofiane a écoulé au total 6 557 exemplaires de son opus de 13 morceaux sur les 3 premiers jours d’exploitation (mid-week), dont 3 230 en physique, 3 103 en streaming et enfin 224 en digital. Fianso devrait réussir à vendre environ plus de 15 000 copies de son album en première semaine ce qui pourrait lui permettre de prendre la première place du Top Album de la semaine. Ses précédents projets parus en 2018, son album “Affranchis” s’était vendu à 25 729 exemplaires sur 7 jours et sa compilation “93 Empire” s’était écoulé à 26 415 exemplaires.

Après l’album “Bénédictions” paru au mois de janvier 2020, La Fouine a fait son retour avec “XXI“, un projet de 16 titres avec deux invités Kofs et Dinor, le rappeur de Trappes vient d’ailleurs de mettre en ligne sur Youtube le clip de sa collaboration avec ce dernier sur le morceau “Euthanasie“. Ce nouvel opus de Laouni s’est écoulé à 1 279 exemplaires sur les 3 premiers jours d’exploitation, 564 ventes en physique, 661 en streaming et 54 en digital, son précédent album avait cumulé 6 457 ventes sur une semaine.