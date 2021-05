La petite fortune empochée par Lorenzo avec ses enchères Pokémon !

Le rappeur a réalisé le braquage de l’année

C’est un véritable hold-up, ce mercredi les enchères des cartes Pokémon lancés sur eBay de Lorenzo ont pris fin. Une semaine après le lancement de cette opération, l’auteur du “Freestyle Du Sale” peut jubiler les montants ont grimper en quelques jours et comme prévu il va empocher plus de 300 000 euros.

En effet la vente est désormais terminée et Lorenzo savoure son succès. Habitué à faire le buzz sur les réseaux, il a réussi à faire parler de lui avec les enchères de quinze de ses cartes Pokémon achetées il y a plus de 20 ans, elles sont toujours dans un très bon état et ont pris une grande valeur. A cette occasion il avait même fait une vidéo de présentation pour promotionner les enchères. Lorenzo a réussi à cumuler la somme de 305 793 000 euros, (notamment grâce à la carte Dracaufeu vendue plus de 75 000 € et la Florizarre vendue plus 74 000 €), il vient d’afficher fièrement une capture d’écran de son compte eBay sur Instagram pour le prouver et afficher la montant total tout en cachant les noms des acheteurs. “C’est FINI !!! ils pourront sortir tous les albums qu’ils veulent, c’était ça le braquage de l’année“ a-t-il ajouté en légende de sa publication.

Un sacré pactole

“C’est un record du monde pour des cartes pas gradées“ a ensuite commenté Lorenzo dans une story de son compte Instagram. L’empereur du Sale avait d’ailleurs assuré pendant les 7 jours de cette enchère qu’“aucun de ces fonds ne sera reversé à aucune association, tout est pour mon compte bancaire.”, de quoi pouvoir mettre sa “daronne” à l’abri. Un business de vente des cartes très lucratif dans lequel l’artiste semble désormais vouloir se lancer comme le démontre la dernière vidéo Youtube de Michou de ce lundi à laquelle il a participé pour présenter l’ouverture de boosters Pokémon.

“Nouvelle vidéo ouverture de booster pokémon ! Dans cette vidéo ouverture de boosters pokémon on va ouvrir 100 boosters pokémon destinées radieuses pour enfin avoir dracaufeu shiny, et je serais pas tout seul, je suis accompagné du dragonnier aka e Lorenzo ! Enorme ouverture de boosters pokémon avec lorenzo” a commenté le Youtubeur en légende de cette séquence.