Diam’s : Marwa Loud se confie sur sa relation particulière avec l’ex-rappeuse

Marwa Loud fait des confidences sur sa relation avec Diam’s

Ce vendredi Marwa Loud va présenter sur les plateformes de streaming son nouvel album nommé “Again” dont elle assure la promotion toute la semaine de 20h à 21h dans l’émission Planète Rap animée par Fred Musa sur la radio Skyrock pour présenter des extraits inédits du projet.

La jeune chanteuse était aussi de passage cette semaine chez le média Rapunchline pour une interview promotionnelle de cet album dans le long format “L’Entretien” et elle s’est confiée sur son rapprochement avec Diam’s en faisant quelques confidences sur leur relation. L’ancienne rappeuse désormais à la retraite a énormément inspiré Marwa Loud dans sa carrière avec notamment les singles “Petite Banlieusarde” et “Ma France à Moi” qui l’ont marqué, elle a aussi révélé une anecdote sur leur rencontre dans une magasin Carrefour.

« J’ai été beaucoup de temps avec elle à Dubaï, on s’est vues sur Paris. On s’est rencontrées à Carrefour (…) C’est ma reuss de ouf, je l’aime de ouf, elle me fait trop du bien, elle m’apaise de ouf. C’est tout ce que je peux te dire en vrai » a confié Marwa Loud sur son amitié avec Diam’s lors de cet entretien dans lequel elle s’est ensuite exprimée sur la conception de son album, les featurings (Naza, ISK et Eva Queen sur “Again”), l’hypocrisie et les trahisons qu’elle a pu subir ou encore son amour pour le Maroc.