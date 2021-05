Lorenzo : le détail des gains des cartes Pokémon vendues 305 793 €

Le rappeur Lorenzo a vendu 15 cartes Pokémon sur eBay pour un total fou de 305 793 euros.

Depuis ce mercredi Lorenzo affiche son immense bonheur, après ses albums “Empereur du sale” paru en 2016, “Rien à branler” sorti en 2018 et enfin “Se* in the city” paru 2019, il a récemment fait son retour avec la single “Légende vivante” dont le clip totalise plus de 3 millions de vues sur Youtube mais ce n’est pas pour sa musique qu’il a fait parler de lui dernièrement mais suite la mise en vente d’une partie de ses cartes Pokémon les plus rares sur le marché.

La fin des enchères a eu lieu hier, Lorenzo a empoché plus de 300 000 euros, ce qu’il a dignement fêté sur son compte Instagram, “Je suis trop défoncé depuis la fin des enchères mdr, je réalise toujours pas la dinguerie” s’est-il amusé dans une story avant de rire d’un screen de l’article de BFM TV à ce sujet avec le titre “Le rappeur Lorenzo vend sa collection de cartes Pokémon pour plus de 300 000 euros” en ajoutant plusieurs émojis mort de rire à sa publication.

La mode Pokémon fait donc de nouveau fureur, en une seule année la vente des cartes a explosé de 574% et cela a permis à Lorenzo de toucher une sacré somme avec dans les détails de cette vente, la carte Dracaufeu pour 75 350 €, la carte Florizarre pour 74 550 €, Carapuce pour 14 200 €, Mewtwo pour 12 400 €, Tortank pour 12 200 €, Pikachu surfeur pour 11 999 €, Salamèche pour 11 961 €, Kangourex pour 10 551 €.