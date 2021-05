Naps accusé de ne pas savoir rapper, il répond !

Après sa participation au projet “13’Organisé” de Jul en 2020, au début du mois d’avril dernier, Naps a fait son retour dans les bacs avec un nouvel album intitulé “Les mains faites pour l’or“, un projet marqué par l’énorme succès du single “La kiffance” ayant permis à cet opus d’être certifié Disque D’Or avec plus de 50 000 ventes, c’est le sixième fois dans sa carrière que le rappeur Marseillais remporte cette récompense.

“L’album est disque d’or l’équipe. Merci encore la team au grand cœur. C’est grâce à vous tout ça” a-t-il commenté sur son compte Instagram après l’obtention de cette nouvelle certification pour son album. Naps est également toujours numéro un du classement quotidien des morceaux les plus écoutés en France sur Spotify avec le titre “La kiffance” qui vient encore de cumuler près de 430 000 streams et dont le clip totalise désormais plus de 33 millions de vues sur Youtube.

Malgré cette réussite prouvée par ses récompenses et ses chiffres des ventes, Naps doit faire face aux critiques de ses détracteurs qui l’accusent notamment de ne pas savoir rapper. L’artiste Marseillais était invité par Skyrock pour un entretien “J’apprécie à moitié” l’occasion pour lui de répondre aux haters en réactions aux questions posées. “Je ne peux pas plaire à tout le monde, c’est plaire à n’importe qui, les critiques, j’essaie de pas trop faire attention, je suis plus concentré sur mes objectifs après forcement t’y es confronté aux critiques” a-t-il répondu sur le fait que sa musique n’est pas du rap tout en s’exprimant ensuite sur des autres sujets comme la conception de son dernier album ou sur le tube “Bande Organisée” avec SCH et Jul.