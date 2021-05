Plaza Athénée de Booba (Paroles)

Ecouter Plaza Athénée le nouveau single de Booba produit par Noxious disponible en téléchargement MP3 légal et sur toutes les plateformes de streaming Apple Music ou sur Playstore, Spotify et Deezer à partir de ce jeudi soir minuit, ce titre annoncé la veille de sa sortie sur France Inter marque le retour de B2O un mois après la parution de son ultime album Ultra et plus récemment la sortie du single Kayna.

Paroles de “Plaza Athénée”:

Couplet 1:

J’rêve d’un perso filtré mille fois dans le désert d’Essaouira (d’Essaouira)

Baveux m’a dit : “Ferme la et ça ira” (Ça ira)

J’ai la mélo’ facile comme Zaïrois (Zaïrois)

T’es TF1, j’suis Al Jazeera (Jazeera)

J’voulais faire un enfant à Elvira (Elvira)

Cette pute prend trop de coke, on y arrive pas (arrive pas)

En GT2 à fond sous sativa (sativa)

Je représente, me représente comme Kabila

Refrain:

Ils m’ont dit qu’avec le temps que les douleurs allaient s’atténuer, ah (ah)

Les yeux fermés, c’еst la même loi au mitard qu’au Plaza Athénée, han, han (han, han)

S’il y a un homme biеn sur cette Terre, j’espère que tu l’rencontreras (rencontreras)

Si tu es dans son cœur même s’il est dur, il te le montrera (montrera)

Couplet 2:

Tequila, c’est comme El Chapo, pour elle, une grande marguerita (marguerita)

J’envoie des piques, t’as AstraZeneca (Zeneca)

‘s ont tout essayer, ça marche pas (marche pas)

Y a qu’en fauteuil roulant qu’on marche droit

Tu crois que rien ne va, rassure-toi (rassure-toi), y a pas que toi (pas que toi)

Qui vit au-d’ssus des lois, n’a pas de roi (pas de roi)

Violent que si j’n’ai pas le choix (pas le choix)

Confonds pas Gomorra, La Jonquera

Refrain:

Ils m’ont dit qu’avec le temps que les douleurs allaient s’atténuer, ah (ah)

Les yeux fermés, c’est la même loi au mitard qu’au Plaza Athénée, han, han (han, han)

S’il y a un homme bien sur cette Terre, j’espère que tu l’rencontreras (rencontreras)

Si tu es dans son cœur même s’il est dur, il te le montrera (montrera)

Ils m’ont dit qu’avec le temps que les douleurs allaient s’atténuer, s’atténuer, s’atténuer