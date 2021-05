Une dame débarque à Clairefontaine pour manifester contre Youssoupha, Booba réagit

J’ai manifesté ma colère devant le Centre d’entrainement de Clairefontaine

Totalement insolite, les partisans contre Youssoupha sont décidément prêts à tout pour le décrédibiliser, le rappeur vient tout juste d’être nominé pour les BET AWARDS 2021 pour représenter la France dans la catégorie « Meilleur artiste international » mais les attaques de ses détracteurs se poursuivent, une dame vient d’exprimer son mécontemment concernant le titre pour l’équipe de France devant le camp d’entrainement des Bleus, une action validée par Booba.

Cette semaine les joueurs de l’équipe de France se sont retrouvés au centre d’entrainement de Clairefontaine pour préparer la coupe d’Europe des nations, tous les joueurs y sont réunis à l’exception de ceux qui disputent cette semaine la coupe d’Europe comme Paul Pogba avec Manchester United ou encore N’Golo Kanté, Kurt Zouma et Olivier Giroud avec Chelsea qui vont jouer la finale de la ligue des champions face à Manchester City ce samedi soir. Une dame a décidé de manifester ouvertement sa colère contre Youssoupha et s’est rendu au camp d’entrainement des Bleus pour manifester à sa façon, elle s’est affichée fièrement avec une pancarte ayant l’inscription, “Non à Youssoupha” et un drapeau français en postant la photo sur Twitter.

“NON à Youssoupha”

“J’ai manifesté ma colère devant le Centre d’entrainement de Clairefontaine avec ma pancarte et le drapeau Français pour dire ” NON à Youssoupha ” qui a écrit l’ Hymne des Bleus . Il aime la France quand il la quitte, il sait pourquoi il siffle la Marseillaise ! moi je la chante” a-t-elle expliqué en postant les clichés sur le réseau social, cette dernière a également milité pour que le rappeur Kaotik 747 réalise l’hymne des Bleus, “Patriote souverainiste. Identitaire .Fille de résistant. Vendéenne pour toujours. Soutien aux Généraux ,à Eric ZEMMOUR ,à Philippe DE VILLERS . à Marine LE PEN” peut-on lire dans la description de son profil.

Un tweet qui n’a pas échappé à Booba, alors qu’il vient de dévoiler son nouveau single intitulé “Plaza Athénée“, il ne lâche rien contre Youss et vient de relayer un sreen de cette publication sur Twitter avec la légende “C’est le refuseeyyy“. Ce jeudi le DUC a aussi donné son avis sur le titre dédié aux Bleus, “Youssoupha, je ne sais pas qui l’a appelé pour faire un hymne, mais il n’est pas dans le top, ça fait longtemps qu’il n’a rien fait d’extraordinaire, la chanson n’est pas terrible du tout, coup d’épée dans l’eau.” a-t-il déclaré.

