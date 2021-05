Youssoupha réagit après la polémique de son titre pour les Bleus

Youssoupha fier de son succès malgré la polémique

En plein scandale sur sa chanson pour les Bleus qui fait débat depuis une semaine et qui a engendré la colère de plusieurs membres du Rassemblement National et dont Noel Le Graet n’assume pas le choix en ayant déclaré ce jeudi qu’il regrette que la FFF ait choisi Youssoupha, le rappeur français vient d’apprendre une très bonne nouvelle avec sa nomination aux BET Awards.

Silencieux depuis le début de la polémique contre lui, le Prim’s Parolier se fait lyncher par les politiciens français, son hymne de la sélection de l’équipe de France ne cesse de faire parler dans les médias, dernièrement c’est Nadine Morano qui s’en est pris à l’artiste sur le plateau télévisé de Pascal Praud en l’invitant à quitter la France, « Qu’il rentre chez lui » a-t-elle lancé alors qu’il habite depuis quelques années en Côte d’Ivoire.

Youssoupha a tout de même pu bénéficier du soutien de la Ministre des Sports alors le président de la FFF a expliqué que son morceau n’est pas l’hymne des Bleus pour l’EURO mais un morceau réalisé à l’occasion de l’annonce de la liste des joueurs sélectionnés pour cette compétition par Didier Deschamps en ajoutant que la fédération n’en a pas assuré la promotion.

Face à ses détracteurs, Youss vient d’annoncer sa nomination dans la catégorie Best International Act (Le BET Awards du meilleur artiste international), il a posté une copie d’écran avec le tweet, “Youssoupha et Aya Nakamura sont nominés dans la catégorie « Best International Act » des BET Awards ! Parmi les autres artistes sélectionnés : Burna Boy, Diamond Platnumz, Headie One ou encore Wizkid.” tout en ajoutant la légende “FOR THE CULTURE“, pour la culture, une manière de réagir à toutes les critiques de ces derniers jours pour démontrer que cela ne stoppe pas son succès et ne l’affecte pas.