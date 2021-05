Manchester City vs Chelsea en streaming live direct

Manchester City vs Chelsea, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming, ce soir à l’Estádio do Dragão de Porto au Portugal, c’est le match le plus important de l’année pour les deux clubs Anglais qui ont respectivement éliminé le Paris Saint Germain et le Real Madrid lors des demi-finales de la Ligue des Champions.

Ce samedi 29 mai, c’est une finale 100% Anglaise arbitrée par Antonio Miguel Mateu Lahoz que nous offre la Ligue des Champions en direct sur RMC Story, l’équipe de Manchester City entrainée par Pep Guardiola va tenter de remporter pour la première fois de son histoire la C1 alors que le coach Espagnol a déjà gagné le trophée en tant qu’entraineur à deux reprises avec le FC Barcelone en 2009 et 2011. Au début du mois de mai les deux clubs s’étaient rencontrés pour le compte du championnat d’Angleterre et les Bleus avaient remporté la rencontre sur le score de 2 buts à 1.

Les compositions probables, Manchester City, entraineur Pep Guardiola : Ederson – Walker, Stones, Dias, Zinchenko – B. Silva, Rodri ou Fernandinho, Gündogan – Mahrez, De Bruyne, Foden. Chelsea, entraineur Thomas Tuchel : Mendy – Christensen, Thiago Silva, Rüdiger – Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell – Pulisic, Werner, Mount.

Vous pouvez suivre en direct la rencontre avec une souscription à l’offre en ligne de RMC Sport (à partir de 19 euros par mois pour un engagement d’une année) qui est l’unique diffuseur du match Bayern Munich vs PSG en streaming légal et en haute définition en France, le match est diffusé sur RMC Sport 1.