Il agresse un livreur noir et profère des insultes racistes, “Nous, les Algériens, on vous a vendu comme du bétail”

Un restaurant Brasco dans la tourmente à Cergy, un homme aurait agressé un livreur noir et tient des propos racistes choquants à l’égard d’une femme.

Dans la soirée de ce dimanche dans le Val d’Oise à Cergy, face à un restaurant Brasco, un individu s’en est pris à un livreur noir, la séquence a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, la vidéo est rapidement devenue virale et fait polémique depuis ce lundi matin.

Le jeune homme qui apparait sur la vidéo a été filmé en train d’asséner des insultes racistes juste avant cette scène il aurait agressé un livreur noir venu prendre une commande dans le restaurant Brasco de Cergy. Sur les images on peut apercevoir du sang sur le sol et l’individu en question proférer des insultes racistes, « Je travaille ici, j’habite ici (…) Espèce de né*resse, espèce de sa*e noire (…), pendant 800 ans nous les Algériens, on vous a vendu comme du bétail, comme du maïs » avant de s’en prendre à la femme le filmant en la traitant de « sale pu*e ».

Sur Twitter la vidéo a indigné les internautes, le restaurant Brasco s’est rapidement retrouvé en centre des critiques et en quelques heures l’enseigne a été ciblée par les réactions négatives car l’homme sur la séquence serait un des employés de l’entreprise. “Suite à l’incident survenu hier soir sur le parvis, nous tenons à préciser qu’il ne s’agit absolument pas d’un de nos employés mais d’un livreur Uber Eats. Le restaurant Brasco n’a aucun livreur en direct et passe par des plateformes qui visiblement ne vérifie pas le profil de leurs employés.” s’est justifiée la société sur Facebook en précisant qu’une plainte va être déposée contre cette personne en espérant que ce type d’incident ne se reproduise pas en précisant “Nous sommes tout aussi choqués que vous et condamnons fermement ce genre de propos qui va l’encontre de la philosophie de notre restaurant.”.

Face à la gravité des violences verbales, la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme a réagi en annonçant se saisir cette affaire, “Nous avons pris connaissance des images choquantes et des propos racistes liés à l’agression d’un livreur hier, dimanche, à #cergy. Notre commission juridique étudie sans attendre les éléments du dossier et agira en conséquence.” a annoncé la LICRA sur Twitter dans la matinée avant d’ajouter “Notre commission juridique a estimé que les propos en question étaient suffisamment qualifiés pour qu’un signalement soit effectué auprès du procureur de la République. Si celui-ci décide de poursuivre, la Licra se constituera partie civile. Le racisme est un délit.”.

“Face à cette nouvelle agression choquante, violente et raciste d’un livreur de repas à domicile, j’ai demandé que l’on étudie la possibilité d’un article 40 pour signaler les faits au Procureur de la République. Le racisme n’est pas une opinion !” s’est également indignée Marlene Schiappa.