Suge Knight aurait bien commandité le meurtre de The Notorious B.I.G.

Le nom du tireur confirmé par un agent du FBI

Un ancien agent du FBI vient de confirmer une révélation sur le meurtre de Notorious B.I.G. mort dans une fusillade le 9 mars 1997 en affirmant qu’il a bien été commandité par Suge Knight alors que de l’assassinat du rappeur américain n’a jamais été officiellement résolu plus de 25 ans après. le New York Post a relayé samedi dernier un rapport désignant l’ancien patron de Death Row comme celui qui a donné l’ordre de cette tuerie.

Dans ce rapport, Phil Carson, ex-agent du FBI aujourd’hui à la retraite a enquêté pendant deux années sur cette affaire et il affirme avoir eu en sa possession des fichiers scellés assurant que Notorious B.I.G. a été tué par Amir Muhammad membre de la Nation of Islam sur un ordre de Suge Knight, l’auteur de meurtre a été aidé par des agents de police corrompus de la ville de Los Angeles.

“Toutes les preuves l’accusent. Amir Muhammad a appuyé sur la gâchette. Et il y a eu beaucoup de monde pour l’aider à orchestrer son crime et qui lui ont permis d’appuyer sur la détente.” a déclaré Phil Carson désignant Amir Muhammad comme le tueur de Biggie avec comme commanditaire Suge Knight tout en expliquant ensuite, “J’avais des preuves que des agents du LAPD étaient impliqués et j’ai été arrêté par le LAPD et les avocats de la ville de Los Angeles.”.

“Amir Muhammad, alias Harry Billups, le parrain des deux enfants de l’officier du LAPD David Mack, a été identifié par plusieurs sources comme étant le tireur. Mack est un propriétaire d’une Impala SS noire 1995 avec roues chromées, la description exacte donnée comme la voiture étant conduite par l’homme qui a tiré sur Wallace.” a révélé l’ancien agent du FBI en ajoutant que le cible première de cette fusillade, “La cible initiale n’était pas Biggie mais Sean «Puffy» Combs, qui était dans le véhicule devant le SUV de Biggie la nuit du meurtre”. Les documents évoqués par Carson sont d’ailleurs également présents dans le film “City of Lies” sorti en 2018 avec la même version des faits. Face aux accusations Amir Muhammad et David Mack ont pourtant été innocentés par la justice alors que le dossier n’a jamais été élucidé.