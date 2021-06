Anelka émet des doutes sur le retour de Benzema

Nicolas Anelka s’est exprimé sur le retour en équipe de France de Karim Benzema dans l’émission Top of the Foot diffusée sur RMC en tentant de relativiser l’euphorie actuelle sur la sélection de l’attaquant du Real Madrid pour l’Euro 2021.

L’équipe de France va disputer son premier match de préparation contre le Pays de Galles à l’Allianz Riviera de Nice ce soir, les supporters de la France vont enfin pouvoir retrouver Benzema sous le maillot Bleu après une longue absence depuis sa dernière sélection en 2015 contre l’Arménie, l’attaquant Madrilène devrait être titulaire ce mercredi sur le front de l’attaque aux côtés de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Depuis l’annonce du retour de KB9, la presse et les fans de football s’enflamment, la France se retrouve favorite de l’EURO selon des nombreux spécialistes mais Nicolas Anelka a émis quelques doutes. L’ancien joueur du PSG qui avait été désigné comme le responsable par la presse de l’échec des Bleus à la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010 suite à son clash avec Raymond Domenech et il craint que Benzema vive une expérience similaire en cas d’une mauvaise performance de l’équipe de France.

« C’est la presse qu’il faut calmer. Les joueurs peuvent s’enflammer, ils connaissent leur qualité. Ce dont j’ai peur, c’est qu’on va s’enflammer sur l’attaque de France et, si ça ne se passe pas bien demain, un nom va ressortir: Karim Benzema » a expliqué Anelka même s’il est heureux de ce retour, il préfère tempérer son enthousiasme. « Le retour de Benzema est positif pour l’équipe de France. Il ramène un plus. Oui les Bleus ont une équipe extraordinaire. Offensivement, l’équipe est très forte.» a-t-il précisé avant de conclure « N’oublions pas qu’il y a déjà eu une équipe de France très forte offensivement. En 2002, il y avait le meilleur buteur de l’Angleterre, Thierry Henry, le meilleur buteur de l’Italie, David Trezeguet, le meilleur buteur de la France, Djibril Cissé, et la France n’a marqué aucun but »