Cergy : L’auteur de l’agression interpellé, toute la vérité révélée

Alors que le scandale a pris de plus en plus d’ampleur ce mardi, l’auteur de l’agression ce dimanche à Cergy d’un livreur a été arrêté par les forces de l’ordre ce mardi à Paris repéré à l’aide du bornage de son smartphone. Face à la police, le jeune homme a reconnu les faits en avouant avoir frappé l’employé d’Uber Eats et avoir eu des propos racistes, il va subir une expertise psychiatrique.

Quelques jours après l’incident de cette violente agression face à l’enseigne de fast-food Brasco, l’individu soupçonné par la police d’en être l’auteur et a été retrouvé par la police avant d’être mis en garde à vue, il a avoué s’en être pris au livreur tout en ayant proféré ensuite des insultes racistes.

L’individu a donné sa version des faits sur ce drame en indiquant avoir répondu à une provocation, d’après sa déclaration à la police, il aurait été poussé par deux autres personnes qui étaient en compagnie du livreur, trois plaintes ont été déposées dans ce dossier. L’agresseur est connu des services de police pour plusieurs faits dont une condamnation à 3 mois de prison ferme lié à une affaire de stupéfiants mais aussi à une autre affaire de vol aggravé, il était sous le coup d’une interdiction de paraître à Argenteuil.