Demon One affiche fièrement son impressionnante métamorphose physique

Demon One retrouve le sourire, le légendaire rappeur du groupe Intouchable formé avec Dry et membre de la Mafia K’1 Fry n’est plus très actif musicalement ces dernières années mais vient de faire le buzz en affichant sur son compte Instagram sa nouvelle dentition.

Alors qu’il avait sorti son dernier album “Démons et merveilles” en 2008, Demon One a récemment fait son retour en musique avec un EP de six titres nommé “Demonstrada” paru l’année dernière mais c’est pour une tout autre raison que la musique qu’il vient de faire parler de lui. En effet le rappeur de la Mafia K’1 Fry s’est offert un nouveau sourire, il vient de se faire refaire les dents.

Souvent moqué par le passé pour sa dentition l’artiste s’était exprimé à ce sujet il y a quelques mois. “Pas mal de gens pensent qu’aujourd’hui pour s’exprimer, pour parler, il ne faut pas avoir de défaut, être présentable. A partir du moment où il te manque des dents, à partir du moment où il te manque une oreille ou un nez, en fait c’est comme si tu n’avais pas le droit de parler, de t’exprimer et dire ton ressenti” avait-il confié lors d’un récent entretien pour Konbini en ajoutant “Je n’ai peut-être pas de dents, mais d’autres n’ont pas de cœur”.

“Nouvel dents nouvelle vie” a déclaré fièrement Demon One en présentant sur le réseau social ses nouvelles dents tout en remerciant les personnes l’ayant aidé pour s’offrir se beau sourire, “Super content, super heureux, merci à l’as du corps. J’suis grave heureux et grave content” a-t-il ajouté dans la séquence vidéo. Des nombreux rappeurs français l’ont ensuite félicité dans les commentaires de la publication pour saluer un résultat très réussi.