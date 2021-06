Jul vaut 3 milliards avec Youtube

Jul triple milliardaire !

Le succès phénoménal de Bande Organisée vient de permettre à Jul de franchir encore un nouveau cap dans sa carrière de rappeur avec à la clé encore un exploit à son palmarès.

Devenu en début d’année dernière, le plus gros vendeur de l’histoire du rap français en ayant cumulé plus de 4 millions de ventes avec ses projets le tout seulement un peu plus de six années de carrière, Jul vient de dépasser récemment les trois milliards de vues sur Youtube, le deuxième plus gros score pour un rappeur français, Gims étant l’unique rappeur français a faire mieux. Son compte créé au mois de novembre 2012 nommé “DORETDEPLATINE” est inspiré du nom de son label de musique qu’il a mis en place en 2015 après son départ de son ancien label Liga One Industry en faisant référence aux nombreuses récompenses qu’il obtenu dans sa carrière avec ses albums.

Avec un incroyable rythme de production de deux albums chaque année au minimum, Jul est aussi très actif sur Youtube et a notamment explosé le score avec le tube de l’été 2020. En effet le visuel du single “Bande Organisée” avec Sch, Kofs, Naps, Soso maness, Elams, Solda et Houari affiche désormais l’impressionnant chiffre de plus de 308 millions de vues. Même s’il s’agit de son clip le plus populaire sur la plateforme, le rappeur Marseillais a également fait un énorme carton avec le morceau “Tchikita” qui cumule plus de 267 millions de vues ainsi que les clips des titres “Sousou”, “Italia”, “JCVD“, “Toto et Ninetta”, “En Y”, “Wesh Alors” ou encore “On M’appelle L’ovni”, ils affichent tous plus de 60 millions de vues alors que la vidéo de “Ma Jolie” cumule plus de 143 millions de visionnages et son dernier succès en date “M*ther F**k” avec SCH cumule plus de 47 millions de visionnages de quoi faire patienter ses fans avant la sortie de son nouvel opus prévue le mois de juin 2021 et qui devrait sans aucun doute encore obtenir la certification de disque d’or.