Lill Uzi Vert devenu la risée du web, il retire son diamant au front

Souvenez vous en début d’année, Lil Uzi Vert était devenu la risée du web après s’être fait implanté son nouveau piercing sur le front, un diamant rose dont la valeur est estimée à plus de 24 millions de dollars, le rappeur américain avait fait des économies pendant quatre années afin de pouvoir s’offrir ce précieux bijou, il vient finalement de le retirer.

Sur les réseaux sociaux, les internautes et les rappeurs s’étaient exprimés à l’époque pour se moquer de cette idée extravagante de Lil Uzi Vert qui de son côté a assumé pleinement son nouveau piercing en s’affichant fièrement avec sur son compte Instagram avec ce diamant sur son front. Le rappeur s’était affiché avec une énorme goutte de sang sur le visage après la pose de l’objet ce qui avait suscité l’inquiétude de ses fans, il avait expliqué que s’il ne l’enlève pas de la bonne façon, il peut mourir.

Dans une interview pour le média RollingStone, le bijoutier Babaev, d’Eliantte & Co ayant réalisé la pose du piercing de Lil Uzi Vert a révélé qu’il ne pensait pas que le rappeur était sérieux au départ en 2017, “lorsqu’il a commencé à effectuer des paiements sur la pierre en question, on a compris qu’il l’était”. Il a précisé qu’il n’y a plus de risque qu’avec un autre piercing. “C’est aussi sûr que n’importe quel autre piercing, tant que vous l’entretenez bien, tout est ok. Dans ce cas, nous avons tout fait avec des métaux précieux, nous avons conçu un mécanisme spécial qui se clipse et se verrouille, ce n’est pas un piercing normal” a-t-il confié.

Après plusieurs mois avec son diamant sur le front Lil Uzi Vert a enfin pris la décision de l’enlever, en effet il a été aperçu dans la ville de Miami sans son fameux diamant et il apparait sans sur ses dernières publications ce qui confirme cette hypothèse.