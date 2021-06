Gims : Booba le cherche pour se battre !

Échange houleux entre Gims et Booba qui souhaite le localiser

La réaction de Gims aux récents événements à Cergy n’a pas échappé à Booba qui vient de profiter de l’occasion pour s’en prendre encore à Meugui sur la toile en le provoquant dans un face à face de façon ironique de quoi raviver une énième fois les tensions entre eux.

La déplorable agression raciste ce dimanche soir à Cergy a suscité des nombreuses réactions des rappeurs français pour dénoncer et condamné fermement ce type de comportement, PLK a relayé un message pour demander aux personnes aux idées racistes de ne plus le suivre sur les réseaux et ne pas écouter sa musique. Meugui a lui commenté ce scandale tout d’abord sur son compte Snapchat en déclarant qu’il en fait une affaire personnelle, en demandant que l’individu soit retrouvé et que justice soit faite en exprimant son indignation face aux déclarations racistes de l’agresseur. Le rappeur de la Sexion D’Assaut a poursuivi ses propos sur son compte Instagram en annonçant dans une vidéo postée dans sa story être prêt à se battre avec un raciste s’il le croise car il ne supporte plus ce genre de comportement, une déclaration sur laquelle Booba a rebondi.

J’te toucherai même pas avec un bâton

“J’aimerais bien tomber sur un raciste là, tout de suite. Je vais enlever mes lunettes et dire que je suis un migrant qui vient d’arriver ici. Un bon raciste parce que ça nous arrive jamais en vérité, on ne voit ça que sur le Net. Là, j’attends mon Uber, inch’Allah c’est un raciste !” commente Gims dans la séquence. Le Duc de Boulogne s’est amusé à répondre à Gandhi Djuna de son vrai nom avec humour tout en le provoquant. Dans une story B2O a posté une capture d’écran de la vidéo de son rival tout en lui adressant un message en se mettant dans la peau d’un raciste pour tenter de le défier dans un face à face pour en venir aux mains, “Ah moi, je suis un gros raciste de la mort fréro mais vraiment ! J’te toucherai même pas avec un bâton et Bassem c’est le sang. Envoi ta localisation seulement”.

Même s’il s’agit d’un message posté avec ironie et sans réponse pour le moment de l’auteur du tube Bella, l’interprète du hit Mona Lisa avec JSX ne semble donc visiblement pas prêt de lâcher Meugui et poursuit son activité sur Instagram avec des nombreux tacles chaque jour contre ses ennemis et les artistes qu’il n’apprécie pas comme récemment à l’encontre de Black M, Zola, Kaaris ou encore Youssoupha. Kopp ne lâche rien en terme de clash sur la toile toujours prêt à adresser des piques pour faire parler de lui dans les médias.