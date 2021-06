Le cartel de Jalisco au Mexique chasse et tue des policiers devant leurs familles

La situation au Mexique entre les cartels et la police est très tendue. Le cartel de Jalisco connu sous l’acronyme CJNG est une organisation criminelle mexicaine devenue un des plus importants cartels de la drogue dans le pays avec celui du célèbre cartel de Sinaloa, c’est également l’un des plus dangereux du monde, son chef surnommé « El Mencho » est recherché par les États-Unis et offre une récompense de 10 millions de dollars pour l’arrêter.

Le cartel de Jalisco exerce son activité depuis 2009 dans le monde entier, au mois de mars, il était implanté dans 24 des 32 États du pays tout en étant aussi présent aux États-Unis où il représente 2 tiers du trafic de drogue dans plusieurs grandes villes américaines comme Chicago, Houston, New York ou encore Los Angeles. le CJNG n’hésite pas à utiliser tous les moyens souvent très violents sans aucune pitié pour accroitre son influence en déclarant notamment ouvertement la guerre au gouvernement Mexicain.

Le cartel de Jalisco a récemment menacé de torturer, chasser et tuer des policiers chez eux, devant leurs familles. En effet le cartel a kidnappé des nombreux membres des forces de l’ordre de police d’élite de Guanajuato pendant leurs vacances en profitant de l’occasion. Ils n’ont pas hésité à faire abattre des agents de police devant leurs proches afin de faire passer des messages au gouvernement qui tente de nuire au business ou encore en les torturant pour adresser des menaces aux collègues officiers.

“Si vous voulez la guerre, alors vous aurez la guerre […] On a déjà montré que nous savons où vous êtes. Et on arrive pour chacun d’entre vous… Car pour chaque membre du CJNG que vous allez arrêter, on tuera 2 des vôtres, peu importe où ils se trouvent, que ce soit chez eux ou dans leur véhicule de patrouilles” a ouvertement communiqué l’organisation au mois de mai dernier alors que plusieurs policiers ont commencé à fuir le territoire face à la menace.

“Beaucoup d’officiers ont décidé de déserter. Ils ont pris leur famille et abandonné leur maison, pour fuir ou se cacher. Le CJNG a décidé de littéralement partir à la chasse aux membres des forces d’élites de la police de Guanajuato (…) C’est une guerre ouverte lancée contre les forces de sécurité du gouvernement et de l’état”, a révélé un analyste sur les tensions depuis ces derniers mois sur les territoires du cartel.

The Jalisco cartel responded to Mexico’s “hugs, not bullets” by kidnapping members of an elite police force, torturing them for addresses of fellow officers, & is now hunting & killing them in their homes, on their days off, in front of their families.https://t.co/WsR2XFCZJe

