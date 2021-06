Ninho réalise un exploit jamais réalisé dans le rap français

N.I est le boss des certifications et encore frappé

Ninho vient encore de réussir un nouvel exploit qu’aucun rappeur français n’a réalisé avant lui, il est devenu le seul rappeur français à obtenir 4 projets certifiés triple platine en solo.

Très productif ces dernières années entre ses projets en solo avec les albums “Comme prévu“, “Destin” et ses trois mixtape M.I.L.S, Ninho enchaine en parallèle les collaborations avec des nombreux featurings comme dernièrement sur le single “Elle m’a dit” avec Dj Quick et Hamza pour le projet “Mal Luné” ou encore sur le titre “Kimono” avec Sadek et SCH ce qui lui a permis d’obtenir plus de 100 singles d’or dans sa carrière, un record.

Encore un record pour Ninho !

C’est grâce au deuxième volet de sa mixtape « M.I.L.S 2.0 » que le jeune artiste vient de réaliser encore une performance inédite, le projet vient d’être certifié triple disque de platine avec plus de 300 000 exemplaires vendus. A seulement 25 ans, Ninho obtient donc pour la quatrième fois cette certification après “Comme prévu”, “Destin” et “M.I.L.S 3” qui ont déjà tous franchi ce seuil auparavant.

L’interprète du titre “Lettre à une femme” ajoute une ligne à son palmarès avec ce record alors qu’il est déjà le rappeur français détenant le plus de singles d’or, de platine et de diamant. Il totalise également 5 disques de platine, 4 double disques de platine ainsi qu’un disque de diamant en plus d’avoir cumulé plus de 1,5 million d’albums vendus dans sa jeune carrière.