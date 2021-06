Soso Maness dézingue Franck Gastambide, “Son prochain film Dubaï ? une escorte qui met le voile ?”

Soso Maness tacle sévèrement Franck Gastambide

Après avoir accueilli les semaines précédentes Sofiane et Dinos dans son émission Le Code sur Apple Music, Mehdi Maïzi a invité Soso Maness pour une interview promotionnelle de son nouvel album à paraitre le 4 juin prochain lors de laquelle le rappeur Marseillais a donné son avis sur Validé et Franck Gastambide dont il n’a visiblement pas apprécié la mise en scène de sa série sur le rap français avec Hatik dans le rôle principal d’un rappeur français qui tente de percer dans la musique.

Soso Maness a expliqué pourquoi il a refusé de jouer dans ”Validé”, dans son morceau “Zumba Cafew” paru au mois d’avril dans lequel il avait d’ailleurs révélé cette information, “Dans ta parole, y a peu de crédibilité, j’suis qu’un homme mais au moins, j’ai mes idées” avait-il lâché dans le deuxième couplet du single alors qu’il avait déjà émis des critiques sur la première saison de la série l’été dernier, “Moi qui connais la musique même s’il y a des éléments qui me font penser à la réalité, c’est trop. (…) Le toxico là, je lui mets une gifle et il va dormir. Il peut pas me menacer, c’est pas possible (…) On reste sur une façon de filmer qui est très Gastambiesque, qui est une grosse caricature de la banlieue, de sa communauté, pour faire rire ou fantasmer” avait-il commenté, l’artiste Marseillais s’est expliqué dans les détails sur sa déclarations dans Le Code.

“Il fait rien de bien pour les gens de quartiers”

“Même si la série elle est bien faite, je trouvais que c’était très Gastambiesque, encore une fois. Grossir les traits.(…) Et je n’ai rien contre lui, etc. Mais grossir les traits des communautés… Je veux élever les miens. Je veux élever les miens, et c’est pour ça que même si j’ai arrêté l’école très tôt, je fais en sorte d’essayer de bien m’exprimer. Le savoir-vivre, le savoir-être. Et même dans ma religion, le comportement, c’est très important. Il y a des gens, malheureusement, ils l’oublient ! Mais le comportement, c’est très important.” a déclaré Soso Maness avant de poursuivre, “Quand tu fais ça… C’est quoi son prochain film ? “Dubaï” ? Une escort qui met le voile ? Un jeune qui veut être dans la téléréalité et un nain narcotrafiquant ? Tu vois, frérot ? Et je grossis le truc ! Mais moi je trouve qu’il fait, en tout cas, rien de bien pour les gens de quartiers. Pas forcément pour les gens de ma communauté, mais pour les gens de quartiers, en tout cas. Alors qu’il n’y connait pas grand-chose, finalement, aux gens de quartiers“.

Le rappeur s’est ensuite confié sur les raisons exactes de son refus, “Je ne pouvais pas, moi, le faire ! Moi, je fais ma série tout seul. Il n’y a personne qui m’aide. Je fais ma série tout seul comme un grand. Je l’écris, je la réalise. Je galère. Quand je la sors, ça marche très bien, mais j’ai pas un mec du cinéma qui m’envoie, ‘Franchement, on voulait juste te dire félicitations ! Tu fais tourner des mecs de chez toi. Vous avez des petits budgets, vous faites des 10 millions de vues.’ Il n’y a personne !” a-t-il détaillé avant de conclure “Donc nous, les rappeurs, quand on fait du cinéma, les mecs du cinéma, ils nous pissent dessus. Et quand les mecs du cinéma, ils veulent faire du rap, on les encense ! C’est pas comme ça !”..