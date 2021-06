Booba démonte Gims sur ses ventes avec une pique à Nekfeu

Booba est déterminé à ne plus lâcher Gims, après l’épisode des événements racistes à Cergy auxquels il s’est amusé a provoqué Meugui sans réaction de ce dernier, le DUC de Boulogne est décidé de commenter comme chaque semaine les ventes des albums.

En effet Booba apprécie particulièrement analyser et scruter les derniers chiffres des ventes des singles ou des albums. Il y a une semaine Gims a sorti “Les vestiges du fléau” et donc les premiers chiffres sont tombés ce vendredi ce qui n’a pas échappé comme d’habitude à B2O.

Cette réédition de l’album de Gims s’est écoulée à 8 116 équivalents ventes, un chiffre bien en dessous des standards habituels du rappeur de la Sexion D’Assaut mais tout de même honorable car il s’agit d’une simplement d’une nouvelle édition du projet avec dix inédits et qui a tout de même réussi à prendre la première place du Top Album de la semaine. Une performance qui n’a pas vraiment convaincu Booba qui n’a pas manqué l’occasion de commenter tout cela dans une vidéo postée sur son compte Tiktok ce vendredi soir.

B2O s’est filmé dans une séquence en train de brosser sa barbe en imitant la voix de Gims pour se moquer de ses ventes, “J’ai vendu 8k. J’ai fait un feat avec Nekfeu, nekfrite, même lui il est tuba ca ne m’a pas aidé. J’ai rempli le stade de France, j’ai invité 30 rappeurs pour le remplir. je suis un tricheur. Demdem va faire cuire les beignets. Les incantations, les marabouts, c’est fini.” et ajouté dans une story du profil de la Piraterie une copie d’écran des chiffes du SNEP avec le message ” @gims et voilà!!! 8k! Hier tu implorais Dieu pour mon anéantissement et ma destruction et aujourd’hui tu vends des glaces et des canettes. Le chemin est long et comme tu le dis si bien Dieu est grand #lenordsesouvient “. Booba ne semble pas prêt d’oublier Gims qu’il a taclé la semaine dernière pour son partenariat avec les glaces Magnum et vient encore de s’en prendre à Damso en affirmant qu’il aurait une relation avec Noémie Lenoir sauf que ses rivaux ne réagissent plus à ses déclarations depuis plusieurs mois.