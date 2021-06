Gims N°1, DTF, ISK et Marwa Loud : le bilan des ventes de la semaine

On a les chiffres des ventes de Gims, DTF, ISK et Marwa Loud !

Gims n’a pas réussi un score aussi impressionnant qu’à son habitude avec ses précédents projets en solo mais il a tout de même pris la première place du Top Albums avec la réédition de son dernier album nommé “Les vestiges du Fléau” paru il y a une semaine.

Gims N°1 du Top Albums

La réédition de l’album de Meugui s’est écoulé à 8 116 équivalents ventes avec dans les détails 4 594 ventes en streaming, 3 397 ventes pour la version physique et enfin 125 ventes en digital, des chiffres qui s’ajoutent aux ventes de la première version de l’album “Le Fléau” déjà certifié disque de platine avec plus de 100 000 ventes. Pour cette nouvelle édition de son opus, le rappeur de la Sexion D’Assaut avait décidé de rajouter 10 inédits à ce projet avec des nombreuses collaborations en compagnie de Jul, SCH, Nekfeu, Inso Le Véritable, Naza, Mahomed Ramadan, Rayvanny, Dhurata Dora, Slimane et enfin son frère Dadju.

Sofiane qui avait pourtant pris la première place du Top Albums la semaine dernière avec “Ma Direction” est sorti du Top 10 cette semaine alors que Damso est encore à la deuxième place avec “QALF“. Dans les autres entrées de la semaine DTF ferme le podium avec “Double Star” qui s’est vendu à 6 193 exemplaires en première semaine (1 134 en physique, 58 en téléchargement, 5 001 en streaming).

ISK a également intégré le Top 10 du classement à la neuvième place avec son album “Vérité” écoulé à 4 420 exemplaires en 7 jours d’exploitation (3 237 en streaming, 1 140 en physique, 43 en digital). Marwa Loud a vendu 3 730 exemplaires de “Again” avec 3 223 en streaming, 461 en physique et 46 en digital.