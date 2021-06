Il se tire une balle en pleine tête dans la rue après avoir tiré sur sa femme

La tragédie s’est déroulée à Metz en pleine rue, une femme âgée de 46 ans a été gravement touchée par une balle, son compagnon lui a tiré dessus avant de tenter de se suicider.

C’est face à ma salle de spectacle de la BAM de la ville de Metz en Moselle que le drame a eu lieu hier après midi, la scène a été filmée et relayée en masse sur les réseaux. Sur les images une femme est coursée par un homme dans le quartier de Borny sur le boulevard d’Alsace, elle crie à l’aide, l’individu n’hésite pas à menacer les passants sur son passage avant de plaquer sa victime au sol puis de tirer sur elle quasiment à bout portant.

L’agresseur a tiré à deux reprises sur sa future ex-femme, il a ensuite utilisé l’arme contre lui, il s’est tiré une balle dans la tête avant de s’écrouler. Rapidement sur les lieux, les secours ont transporté la femme et son compagnon de 48 ans aux urgences dans un état critique. Le couple en instance de divorce à trois enfants (8, 12 et 14 ans) et l’un d’eux a été témoin de la scène. La victime avait déjà dépose une plainte contre son mari il y a quelques années ainsi qu’une main courante jeudi matin d’après le quotidien Le Républicain Lorrain.

Le procureur de Metz a déploré la diffusion des vidéos de ce drame sur les réseaux et a annoncé que les auteurs seront poursuivis en justice, “Il y a des voyeurs qui n’ont pas hésité à faire des photos, des vidéos insoutenables diffusées sur les réseaux sociaux” a-t-il déclaré, le service cyber-technique de la gendarmerie va tenter de les identifier.