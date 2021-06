Koba Lad ne savait pas que Benzema joue toujours au foot

Koba LaD découvre que Benzema joue encore au foot !

Le 18 juin prochain Koba Lad sera de retour dans les bacs avec une nouvelle mixtape intitulé “Cartel volume 1” dont le jeune rappeur vient de présenter la tracklist complète cette semaine ainsi que la liste des invités sur ce projet de 7 titres pour lequel il vient de débuter la promotion.

J’savais même pas Benzema il jouait encore au foot

Koba LaD assure la promo du projet sur ses réseaux sociaux et dans les médias ces derniers jours, récemment il était invité par la radio Skyrock pour donner sa composition des joueurs de l’équipe de France pour l’EURO2020 dans le format court “Compo pour l’Euro“. Il s’est amusé a donné des noms de ses potes de son quartier dans l’équipe avant de révéler qu’il ne s’intéresse pas vraiment au football avant de confier ne pas savoir que Karim Benzema joue toujours.

“Moi, j’avoue, je ne regarde pas le foot, je ne savais même pas que Benzema joue encore au foot“ a-t-il déclaré avant d’ajouter, “Il joue toujours au réal ? Ah oui, c’est un ouf lui, il aime trop le Réal“. A noter que sa nouvelle mixtape sera l’avant dernier projet de sa carrière dont il a déjà programmé la fin prochaine à la tristesse de ses fans.

L’artiste de l’iconique Bâtiment 7 vient également de sortir le premier single extrait de cette mixtape avec le clip du morceau “Tue ça” sur lequel il collabore avec SDM et Guy2Bezbar. Les autres rappeurs présents sur “Cartel vol.1” sont Oboy sur “Cramé”, Gazo sur “Daddy Chocolat”, Laylow sur “Batards” et ZKR et Landy sur “Chercher l’or” ou encore Frenetik et Gianni sur “Kilos de beuh”.