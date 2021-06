Le combat Floyd Mayweather face à Logan Paul une véritable anarque ?

Tout ça, pour ça ?

Le public a été très déçu la nuit derrière après le combat très attendu entre Floyd Mayweather et Logan Paul dont aucun des deux protagonistes n’a été déclaré vainqueur, le Youtubeur américain a tenu difficilement les 8 rounds de ce face à face sur le ring pour une conclusion par un match nul.

Logan Paul aura donc réussi à tenir face au champion de boxe avec seulement 13% des coups envoyés qui ont atteint son rival. Il a encaissé tous les coups de son adversaire pendant quasiment tout le combat et a failli flanché à deux rounds de la fin par épuisement mais il a trouvé ensuite les ressources pour aller au bout. Floyd Mayweather a salué la performance de l’influenceur après le combat en avouant avoir été surpris par sa ténacité, il n’a pas réussi à le mettre KO dans le temps imparti et les deux hommes vont toucher quelques dizaines de millions de dollars pour ce duel d’exhibition.

“Logan n’avait pas beaucoup d’expérience mais il a su utiliser son poids pour m’accrocher, on a pris du plaisir et j’espère que les fans aussi. Ce qui compte, c’est de mettre en avant la boxe”. Il a été meilleur que je l’aurais pensé, ce sera difficile pour lui d’atteindre le niveau le plus haut, mais il m’a surpris. Je me suis amusé” a commenté Floyd Mayweather.

“J’ai prouvé ce soir que tout le monde peut réaliser ses rêves et se surpasser. C’est l’un des plus grands moments de ma vie. Je tiens à remercier Mayweather pour ça.” a jubilé le Youtubeur après le combat face à la légende de la boxe en ajoutant “Je veux plus jamais que personne ne me dise un jour que rien n’est impossible”.