Mayweather a mis KO Logan Paul ! Une vidéo sème le trouble d’un combat truqué

La rumeur prend de l’ampleur suite à la diffusion d’une vidéo qui sème le doute, le combat d’exhibition entre Floyd Mayweather à Logan Paul pourrait avoir été truqué, les spectateurs ont été déçus du face à face et des internautes n’ont pas hésité à accuser le boxeur d’avoir aidé le Youtubeur à terminer le duel jusqu’au huitième round.

Après des semaines à se provoquer et à faire monter la pression en conférence de presse ou encore sur les réseaux sociaux, Floyd Mayweather et Logan Paul sont montés sur le ring à Miami entre la nuit de ce dimanche à ce lundi pour s’affronter. Le champion du monde boxe a tranquillement dominé le duel mais n’a pas mis KO son adversaire et le combat s’est donc conclu par un match nul sans aucun vainqueur.

Floyd Mayweather a salué la résistance de Logan Paul après ce combat mais une séquence diffusée sur la toile semble indiquer que le combat aurait du avoir une toute autre issue. Dans la vidéo en question qui ne dure que quelques secondes mais ayant déjà cumulé des millions de vues, l’ancien boxeur professionnel à la retraite semble tenir le Youtubeur pour qu’il arrive à tenir debout, “Floyd Mayweather a mis Logan Paul KO, mais l’a maintenu pendant le combat pour tenir les 8 rounds.” peut-on lire en légende.

Rapidement les internautes ont déduit qu’il l’aurait volontairement aidé pour finir le combat mais d’autres suggèrent plutôt que l’influenceur a simplement été un peu sonné avant la fin d’un round et c’est pour cela que Money n’a pas porté un nouveau coup. Des fans ont aussi accusé Floyd d’avoir retenu ses coups pour éviter de mettre KO son adversaire et dénoncent un combat truqué soutenant qu’ils ont conclu un arrangement.

Floyd Mayweather actually knocked out Logan Paul, but held him up during the fight to carry it through 8 rounds 👀 pic.twitter.com/Y4JSimELIr

— FootBasket.com (@Foot_Basket) June 7, 2021