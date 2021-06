Demon One s’affiche avec ses nouvelles dents, les rappeurs réagissent

Il y a quelques jours Demon One s’est fait remarquer en postant une vidéo de lui avec sa nouvelle détention sur son compte Instagram. L’artiste de la Mafia K’1 Fry, rappeur culte des années 2000 avait confié lors d’un entretien avec Konbini en 2019 ne pas être complexé par ses problème dentaires mais il a tout décidé de s’offrir un magnifique sourire.

Demon One a présenté ses nouvelles dents sur le réseau social avec les messages « Nouvel dents, nouvelle vie », « Super content, super heureux » avant de remercier le personnel de l’hôtel dans lequel il a séjourné en Turquie à Istanbul où il a été pris en charge pour intervention. “Merci beaucoup à Kaoutar, Abdel, Christina, et à L’as du corps pour votre accueil, ainsi qu’à tout le personnel de l’hôtel Bricks Istanbul, où j’ai séjourné.” a-t-il commenté en publiant le lien Youtube de la vidéo de présentation du résultat de cette opération dentaire.

La séquence vidéo postée par le fondateur du groupe Intouchable en 1994 avec Dry a suscité des nombreuses réactions sur le réseau social, les rappeurs ont salué Demon One pour ce changement physique. “Ah mon frérot ca yest grave lourd félicitations taff de ouf” a commenté J-Mi Sissoko, “Voilà frero Lourd le demon 2.0” a réagi Mister You, “Magnifique” a déclaré Mokobé, “Trop lourd… le new demon” a commenté son compère Dry, “Félicitations frèro Demon One. Lourd, ce qui est fait n’est plus à faire” a ajouté OGB, d’autres comme Sultan, Vladimir Cauchemar et Mystik ont aussi félicité Hakim Sid de son vrai nom.

Après cette annonce, Demon One a présenté son prochain projet intitulé “Demonstrada 2.0” qui sera disponible le 25 juin 2021 avec plusieurs invité tel que Moïra, Dry, Gringe, Sadek, Obeydie, Halim, Singuila ou encore Féfé.

