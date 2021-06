Gims répond à Booba sur les ventes s’affichant N°1, B2O réplique

La guerre des chiffres continue de faire rage entre Booba et Gims

Vendredi dernier les chiffres sont tombés pour Gims, Les vestiges du fléau s’est écoulé à un peu plus de 8 000 exemplaires pour sa première semaine d’exploitation ce qui a permis au rappeur de la Sexion D’Assaut de prendre la première place du Top Albums de la semaine devant Damso, des chiffres que Booba vient de commenter.

Quelques mois après la sortie de son album solo “Le Fléau”, Meugui a décidé de poursuivre l’exploitation de ce projet avec la sortie d’une réédition de l’album comprenant 11 nouveaux morceaux et des nombreux featurings. L’opus a réalisé un score honorable pour son démarrage et l’auteur de Bella a affiché à cette occasion dans une story Instagram une capture d’écran avec le classement Top Auditeurs par mois des rappeurs français sur Spotify dans lequel il figure à la première place avec un total de 5,86 millions de streams en 8 projets alors que Booba ne figure que à la 8ème place de ce classement avec 2,82 millions de streams en 12 projets. Naps, Ninho, Jul, SCH, Damso, Niska et Koba Lad sont également présents dans ce classement.

“Ca stream ou ça stream pas finalement ? Je comprend plus rien moi“ a ajouté en légende de la publication Gims en faisant référence aux critiques de B2O l’accusant ne vendre uniquement en physique mais de ne pas avoir de succès auprès du public qui écoute la musique sur les plateformes de streaming et qui s’était moqué de ses 8 000 ventes le weekend dernier ainsi que de son featuring avec Nekfeu dans une vidéo publiée sur son compte Tiktok. “Le gars, il fait 8K, il ouvre encore sa bouche de vieille, c’est grave“ a immédiatement répliqué Booba sur le réseau social.

Le DUC de Boulogne a ensuite poursuivi en se filmant en train de conduire en traitant Meugui de menteur, “Maître Gims arrête de mentir sur Snap ! 8K ! La honte ! La honte ! Tu vends pas, t’es cuit sa** tchoin” avant d’ajouter une montage d’un homme qui hurle dans un micro d’un reporter, “Ce n’est pas possible, croyez-moi, ce n’est pas possible, c’est catastrophique, c’est la honte, c’est la honte” avant de terminer en postant une capture d’écran d’un article sur des accusation de détournement de fonds du membre de la Sexion D’Assaut avec le commentaire “Le jet priveeyyy“, la piraterie n’est visiblement pas finie.