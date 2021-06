Gims validé par Timbaland, il lui répond !

Timbaland a totalement validé la musique de Gims, il le remercie

Le succès de Gims touche même les Etats Unis, Gandhi Djuna de son vrai nom est partout ces derniers jours en multipliant les interviews dans les médias et à la télévision tout en assurant la promotion de la réédition de son dernier opus en solo, il vient même d’être validé par Timbaland.

Meugui n’arrête plus de faire parler depuis quelques semaines, il vient d’afficher fièrement dans une story Instagram qu’il est le rappeur français avec le plus d’auditeurs par mois sur Spotify ce qui n’a pas plu à Booba, il a aussi annoncé qu’il ne fera pas de nouveau morceau de rap suite à son featuring avec Nekfeu en expliquant les raisons de cette décision et a confié que la Sexion D’Assaut ne sortira pas de nouvel album ce que Black M a confirmé dans la foulée.

Peut-il faire carrière aux USA ?

Dans sa carrière en solo, Gims a collaboré à plusieurs reprises avec des artistes connus mondialement comme Maluma, J. Balvin, Sting, Lil Wayne, French Montana ou encore Sia de quoi lui permettre d’avoir une renommée internationale comme l’atteste une récente vidéo publiée sur les réseaux par le célèbre beatmaker Timbaland dans laquelle il valide le morceau “Ya Habibi” en collaboration avec Mohamed Ramadan paru l’année dernière.

Dans la séquence relayée par Meugui sur sa dernière publication de son compte Instagram, celui qui est considéré comme l’un des producteurs américains de hip-hop et RnB les plus connus de l’histoire aux Etats Unis grâce à ses nombreux tubes s’ambiance sur le titre “Ya Habibi” en bougeant la tête sur le rythme du single en commentant “Ce flow est fou”, il est visiblement impressionné par la prestation de l’artiste français qui a apprécié le geste en lui adressant un message en légende du post, “Quand une légende valide ton travail. Merci papa @timbaland” a-t-il déclaré tout en mentionnant le beatmaker américain.