Pris à partie pour son soutien à RK, Sadek quitte Twitter

Vous êtes bons qu’à juger la vie des gens, comme si vous étiez des prophètes

Le jeune rappeur français RK a fait la Une de la presse en ce début de semaine mais pour une toute autre raison de que se musique, il a été interpellé le week-end pour des faits de violences conjugales, l’affaire a fait réagir Sadek, ce dernier lui a apporté son soutien dans une story Instagram en adressant un message à celui qui vient tout juste de dévoiler le clip du single “Menotté” en featuring avec Landy.

Sadek quitte définitivement Twitter

En préparation de la sortie de son prochain album fixée pour le 2 juillet 2021, l’artiste originaire de Meaux a passé 48 heures en garde à vue au commissariat de Chessy suite à son arrestation samedi dernier pris en « flagrant délit », la vidéo de l’interpellation a circulé sur la toile dans un premier temps avant que l’information ne soit confirmée. Pendant son passage en GAV, RK a partiellement reconnu les faits en expliquant qu’il s’agissait d’une simple dispute, il sera jugé le 11 août 2021 pour des « faits de violences sur sa conjointe » en attendant il est libre sous contrôle judiciaire. Il est également interdit au rappeur d’entrer en contact avec sa compagne qui a reçu 4 jours d’ITT suite à cet incident, le jeune femme aurait subi deux coups de poings et une gifle au visage.

Le soutien de Sadek envers RK n’a pas été compris des internautes, “Je connais pas l’histoire mais je te connais toi… Je t’aime mon frère et je suis avec toi. J’attendrais pas que tu sortes un son pour le dire” a déclaré le rappeur du 93 qui s’est attiré les foudres des Twittos. “Sadek qui ‘cautionne‘ ce que rk a fait, il descend dans mon estime de ouf”, “Sadek son problème c’est qu’il sait pas quand fermer sa gue***” et “Sadek qui apporte le soutien à Rk la honte.” peut-on notamment lire dans les réactions à son encontre.

“Toi tu fermes ta gue*** parce que t’es une p*** moi je soutiens mes frères quand il font de la mer** et si y’a des choses à régler on le fait en privé , on souhaite de mal et se réjouit du bonheur de personne ici fils de” a-t-il répondu à un internaute avant de poursuivre dans un second tweet, “Y’a un moment où faut parler français sur ce réseau de mer** vous êtes bons qu’à juger la vie des gens, comme si vous étiez des prophètes , bandes de sa*** f*** que vous êtes , d’ailleurs celui qui est pas content on peut discuter ou +” puis d’annoncer quitter le réseau social en laissant les commandes de son profil à son community manager pour faire ses annonces, “D’ailleurs moi je quitte définitivement d’ici , y’aura @MgdcKing pour les annonces officielles , on se parle dehors c’est mieux“.