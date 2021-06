Mbappé taclé par Giroud, Deschamps intervient

Ce mardi soir après la rencontre amicale entre l’équipe de France de football et la Bulgarie (3-0) au Stade de France, le journaliste Bertrand Latour a interviewé Olivier Giroud en lui disant qu’il a été discret avant son doublé suite à son entrée en jeu en raison de la blessure de Karim Benzema, l’attaquant de Chelsea a répondu avec un petit tacle à Kylian Mbappé sans le citer explicitement mais les propos ont fait débat.

Olivier Giroud n’a pas apprécié la remarque du journaliste de la chaîne L’Equipe après ce dernier match de préparation avant l’EURO et a répondu en déplorant ne pas avoir eu assez de ballons, ciblant notamment indirectement Mbappé, la déclarations fait beaucoup parler dans la presse sportive même si Didier Deschamps a rapidement calmé les esprits.

“Vous dites que j’ai été discret mais c’est aussi parce que parfois on fait des courses mais le ballon n’arrive pas… après je prétends pas faire toujours les bons appels mais je me suis évertué à donner des solutions dans la surface… J’ai eu des bons ballons de Wissam Ben Yedder Ben Pavard… On aurait pu marquer plus de buts si on avait été plus efficaces. On aurait pu mieux se trouver” a déclaré le meilleur buteur des Bleus en activité.

Didier Deschamps s’est expliqué sur cette déclaration de son attaquant, « Si les ballons arrivaient à chaque fois sur les appels… » « Chaque fois, l’attaquant dit : ”Je fais mais ça vient des milieux.” Les milieux disent : ”ça vient des attaquants”. Dans certaines situations, c’est la passe qui ne vient pas. Des fois, c’est le mouvement qui ne vient pas », a-t-il expliqué avant de préciser, « Olivier a une position plus axiale, de pivot alors qu’en première mi-temps, les trois pouvaient permuter, se retrouver dans n’importe quelle zone. ».