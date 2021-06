Niro annonce les plus gros classiques de son existence

En début d’année 2021, Niro a fait part de son souhait de sortir un nouvel EP tous les mois pendant 9 mois au courant de cette année malheureusement le rappeur de Blois ne pourra pas tenir sa promesse et s’est excusé auprès des fans en annonçant tout de même une bonne nouvelle pour compenser cette déception.

Niro a été contraint de revoir ses projets un raison d’un imprévu personnel mais promet de se rattraper par la suite pour se faire pardonner. “Pour des raisons personnelles pas de EP pendant 3 mois. Donc je vous dois un album entier pour être en règles avec vous. Une parole c’est une parole, je sortirais l’équivalent de 12 EP sur un an.” a-t-il expliqué dans une story de son compte Instagram cette semaine pour annoncer son prochain album pour cette année afin de remplacer les différents EP.

Très actif sur le réseau social, Niro a apporté son soutien à des actions humanitaires ces derniers mois, s’était indigné de l’affaire du scandale de la vidéo de Brahim Bouhlel contre le Maroc ou avait encore poussé un gros coup de gueule contre la validation des certifications de la SNEP sur les ventes de ses albums mais il ne pourra donc pas atteindre son objectif de sortir un EP tous les mois. Toutefois, il prépare les plus gros classiques de sa carrière à sortir prochainement sur son nouvel opus, “Croyez-moi, je suis en train de faire les plus gros classiques de mon existence, vous connaissez mon exigence vis-à-vis de moi-même, cette année sera l’année de la vérité, je vais tout vous raconter” a-t-il annoncé pour susciter encore un peu plus l’impatience de son public.