Zola donne la meilleure des réponses aux critiques sur son Anglais

Le jeune rappeur français répond parfaitement aux détracteurs

Dans sa dernière interview pour le média Clique réalisé à l’occasion de la sortie de son second album, Zola s’était exprimé sur son attirance pour les États-Unis en évoquant une étonnante anecdote sur son retour en France après un séjour aux USA qui lui avait causé des critiques à son encontre de la part des internautes ou encore de Booba plus récemment.

“Quand j’suis rentré des Etats-Unis j’avais trop de mal à rapper en Français. En fait, j’étais au studio et les mots ils sortaient en anglais, trop relou, trop relou.” avait expliqué Zola lors de cet entretien, les images de cette séquence avait à l’époque enflammé la toile, les internautes s’étaient moqués de lui, “Ohla faut l’arrêter lui il va s’blesser!!! C’est leuu américanisééyyy. Il y a des gens qui suivent ces gens-là” s’était amusé B2O en postant l’extrait vidéo sur Instagram.

De son côté Zola était resté insensible aux critiques et n’avait fait aucun commentaire mais il y a quelques jours, le jeune rappeur a décidé de livrer la meilleure des réponses face aux haineux. Lors d’un live avec ses fans sur son compte Instagram, il a partagé en direct dans son studio l’extrait d’un titre inédit dans lequel il chante en Anglais et les premiers retours sur ce morceau ont été très positifs. Des nombreux internautes ont salué sa performance, de quoi apaiser les critiques en attendant la sortie prochaine de ce single sur toutes les plateformes de streaming et de son nouvel album.