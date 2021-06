Demon One, son nouvel album et le buzz autour de la réparation de ses dents

Après le buzz autour de la réparation de ses dents dont son interview par rapport à sa dentition avant l’opération avec Konbini avait atteint le million de vues, Demon One un des membre de la Mafia K1 Fry sera bientôt de retour avec nouvel album « Demonstrada 2.0 », le 25 juin 2021 dont les informations sur la sortie du projet se précisent.

Demon One est un artiste (auteur, interprète) dans le milieu musical urbain et un acteur français. Il fait partie des principaux membres de la Mafia K’1 Fry (Rohff, Kery James, 113…) et du groupe Intouchable, connu avec des titres comme “La gagne” avec le regretté Tonton David. Il a connu du succès également , en solo, comme avec l’album « Démons et merveilles », (classé neuf semaines au Top Albums) ou au Cinéma avec “Un prophète”, (9 prix aux César, en tout 18 prix et 44 nominations dans différents festivals) dans lequel il joue.

Hakim, de son vrai prénom, est originaire d’un quartier difficile de Choisy-le-Roi. Le quotidien n’est pas évident, il se met à le noircir sur des pages blanches et à le

rapper à l’âge de 18 ans. Peu après avec Mansa Konaté, il fonde le groupe Intouchable. Dry, Las Montana, Mamoudou Doucouré et M.S. rejoignent Demon One et son groupe dans les années qui suivent. En 1996, Intouchable intègre la Mafia K’1 Fry (nommé avant L’Union) dont Demon est un des fondateurs.

Remarqué pour sa plume et ses rimes efficaces, Ideal J fait appel à Demon One pour l’album « Le combat continue ». Mais, M.S et Las Montana décèdent dans des circonstances

tragiques. Le groupe est confronté à la dureté de la situation. En 2000, Intouchable sort son premier album, « Les points sur les I ». Le single avec 113 : « Hold up » met la lumière sur le groupe, il passe en playlist sur Skyrock et sur beaucoup de radios. De nombreux fans se mettent à attendre chaque nouvelle sortie. Étant de véritables showmen, les jeunes artistes partent en tournée avec 113, dans la foulée.

En 2003, Hakim participe à l’album de la Mafia K’1 Fry, « La Cerise sur le ghetto », qui connaît un fort succès à sa sortie. Poussé par son énergie et sa détermination, Demon One commence à travailler sur son premier album solo. Il est de plus en plus sollicité, il participe ainsi à « Talents fachés 2 », « 113 degrés » de 113. En 2005, Intouchable connaît un fort succès avec son deuxième album, « La vie de rêve », (35 000 exemplaires écoulés en moins d’un mois). Le single « La Gagne » avec Tonton David retentit dans toute la France. La notoriété de Demon One et de ses collaborateurs s’accroît incroyablement, ils sont reconnus partout où ils passent.

En 2007, Demon One est de retour avec le titre « Votez pour moi » (présent sur son street album « Mon rap ») et sa participation à l’album de la Mafia K’1 Fry, « Jusqu’à

la mort ». Il continue de travailler sur son album solo : « Démons et merveilles » Début 2018, il sort auréolé d’un immense succès d’estime et reste au Top des charts durant neuf semaines devant des grands noms de la variété française. Un des singles « J’étais comme eux» aux côtés de Soprano est très plébiscité, il atteint la seizième place du Top Singles et y reste durant 23 semaines.

Des millions d’auditeurs l’écoutent à la radio ou sur YouTube. Les propositions de dates surs cène se multiplient. Son charisme, sa popularité et ses talents d’acteur convainquent Jacques Audiard, réalisateur multi primé de « De battre mon cœur s’est arrêté », « Les frères Sisters »…, de lui confier un rôle. « Un prophète » est le grand film français de 2009,il rafle la plupart des prix lors du festival de Cannes. Hakim a sa carrière dans le cinéma définitivement lancée.

Il participe par la suite à : « AfricanGangster » de Jean-Pascal Zadi et Alpha 5.20 et « Les Kaïra » de Franck Gastambide.Il collabore à différents titres et en juin 2015, il revient avec le single « Démoniak ». Il se fait plus rare car il se consacre à d’autres activités professionnelles non artistiques et à sa vie privée. La demandes des fans se faisant toujours plus présente, il enregistre de nouveau morceaux en 2019 et sort : « Légendaire » d’un futur projet. Les fans sont à nouveau au rendez-vous. Ultra motivé, il poursuit avec un featuring avec Sadek et Obeydie : « Go ». En juillet 2020, un nouvel Ep « Demonstrada » sort et plait au plus grand nombre. Rendez vous le 25 juin 2021 pour découvrir son nouveau projet.