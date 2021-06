Mohamed Henni clash Giroud pour sa pique contre Benzema

Mohamed Henni a encore fait très fort dans une récente story le célèbre Youtubeur s’est attaqué à Olivier Giroud en l’accusant d’avoir adressé une pique contre Karim Benzema après la victoire de l’équipe de France de football contre la Bulgarie (3-0).

Alors que depuis le dernier match amical des Bleus des tensions sont apparues entre Mbappé et Giroud, ce dernier a déploré de ne pas avoir reçu assez de ballons lors de cette rencontre en ciblant indirectement l’attaquant du PSG qui n’aurait pas apprécié cette remarque. Mohamed Henni est également très énervé contre l’avant centre de Chelsea mais pour une autre raison, selon lui le vainqueur de la Ligue des Champions aurait lancé une pique à Benzema dans une publication sur Twitter.

Après le dernier match de l’équipe de France, KB9 s’est blessé et il a été remplacé par Olivier Giroud, ce dernier s’est fait remarquer à la fin de la rencontre en marquant deux buts pour offrir une belle victoire aux Bleus sur le score de 3 buts à 0. Après cette performance il a commenté sur son compte Twitter, “Great performance “Les Bleus”!, 2 goals… keep the confidence high for the next week! #FiersdetreBleus Belle perf de toute l’équipe, 2 buts on continue… Vivement mardi prochain”, il a ensuite “liké” un tweet d’une internaute avec le message “Réponse de Giroud à Benzema, L’éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence“ ce qui a ensuite fait réagir Mohamed Henni sur les réseaux. Dans une story, l’influenceur passablement agacé s’est filmé dans sa voiture avec le maillot de la France en s’en prenant au buteur de Chelsea pour dénoncer son comportement.

“Gigi qui pique Benzema, c’est pas bon pour la cohésion du groupe, t’es sérieux Giroud ? Oliver Giroud, c’est Olivier Verrou, tu vas te faire virer, t’es en train de créer quelque chose de mauvais en équipe de France, ça ne lui ressemble pas en plus qu’est ce qu’il a wesh” a-t-il commencé à déclarer avant de poursuivre sur sa lancée pour prendre la défense du joueur Madrilène, “Arrêtez les clashs, arrêtez-les piques qu’on unit nos forces, arrêtez de vous faire la guerre y en a marre de ça”. A noter que l’Euro 2020 va débuter ce vendredi soir avec le match d’ouverture opposant la Turquie à l’Italie, l’équipe de France fait partie des favoris pour remporter la compétition.