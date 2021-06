Orelsan : les internautes réagissent inquiets par son changement physique vieillissant

En 2012, Orelsan avait surpris ses fans en s’affichant torse nu dans le clip “Ils Sont Cools” avec Gringe, dans le visuel ce morceau paru en 2012 extrait de l’album des Casseurs Flowters, le rappeur originaire de la ville de Caen apparaissait en arborant fièrement des abdos en forme d’une tablette de chocolat mais cette époque semble désormais révolue.

L’année de sortie de ce clip, Orelsan avait confié dans une interview pour 20 Minutes sur sa musculature qu’il ne s’agissait pas un montage vidéo, “Il ne s’agit pas d’un trucage, comme l’ont pensé certains ! J’ai fait 3 mois d’efforts pour pouvoir afficher ce corps-là, avec de la musculation intensive, pas d’alcool, un régime strict” avait-il expliqué à l’époque tout en précisant, dans la suite de l’entretien, “Cette séquence a été tournée avec humour, c’est une sorte de rêve, même si je voulais aussi prouver aux mauvaises langues et à moi-même que je pouvais le faire. Je l’ai fait et cela a été immortalisé ! Mais aujourd’hui, j’ai repris tous les kilos perdus. C’est vraiment trop compliqué de garder une réelle hygiène de vie en tournée”.

Très discret ces derniers mois et suite à la sortie de la réédition de son dernier album au mois de novembre 2018 avec l’épilogue de “La fête est finie”, ce vendredi Orelsan a suscité l’inquiétude des fans suite à la diffusion d’un cliché sur les réseaux sociaux ayant engendré des nombreux commentaires sur Twitter. Sur la photo en question le rappeur Caennais âgé de 38 ans apparait très relaxe avec des cheveux longs et grisés, un style qui a interpellé les fans, ils ont eu du mal à le reconnaitre. “C’est le gars qui a giflé macron ça il est ou Orelsan ?”, “j’étais pas inquiet, maintenant je m’inquiète”, “La photo de Orelsan me foudroie j’ai jamais vu si peu de Flow en une personne” peut-on lire dans les réactions.

Orelsan devrait faire prochainement son retour avec featuring très attendu avec Ninho, les deux rappeurs français ont récemment été aperçus sur le tournage du clip de ce morceau de cette collaboration extraite du projet du label Mansa Music dont très peu d’informations ont filtré pour le moment.

dites-vous orelsan il ressemblait a ça y’a quelques années pic.twitter.com/3EbcuW36Ln — Junior (@BilaliJunior3) June 10, 2021

En train de voir tous les tweets sur le look d’ Orelsan pic.twitter.com/fDKxhYw5o8 — Mehdii Dz 🇩🇿🌟🌟 (@MehdiAlgerino_) June 10, 2021

mais orelsan il à quel âge svp ? il a entre 30 et 60 ans là https://t.co/bJJaoxEYHe — אווה (@_cocolait) June 10, 2021