Un papy de 79 ans lâche un freestyle étonnant en live sur Skyrock

L'âge n'est pas une excuse quand on veut kicker au mic, la séquence a fait le buzz, les auditeurs ont apprécié.

Dans son dernier Planète Rap, Soso Maness a surpris tout le monde avec un invité surprise, le rappeur le plus âgé en France, Paul Napolitano connu sous le nom de scène de Sonny Blvck, âgé de 79 ans, il a récemment présenté son nouveau clip intitulé “Racket” disponible sur Youtube depuis quelques jours.

Ce jeudi soir Sonny Blvck a balancé son morceau “Supastar” en direct sur la radio Skyrock du haut de ses 79 ans. Après avoir invité Kamikaz ou PLK, Soso Maness a décidé de faire venir un rappeur une peu spécial dans le studio de Planète Rap pour un freestyle en live.

Le papy rappeur nous a offert son meilleur freestyle qui a créé la surprise sur la radio et son très style atypique, il a réussi à ambiancer tout le studio et notamment Soso Maness qui avait déjà l’artiste lors d’un live sur son compte Instagram, ce dernier est un ancien ami du rappeur Marseillais connu lors de son passage en prison à Luynes en 2007 mais a les fans restent septiques face à son passage en radio en dénonçant le fait qu’il pourrait en réalisé s’agir d’un personne plus jeune portant un masque pour faire le buzz.