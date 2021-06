Youssoupha : son hymne fait toujours scandale, Macron répond !

Le chef d’état met les choses au clair concernant l’hymne

Alors que la polémique sur le morceau de Youssoupha pour les Bleus commence à s’apaiser suite à la dernière déclaration du rappeur lors de son passage télévisé dans l’émission Quotidien dans laquelle il s’est expliqué clairement sur le scandale, après celui de Didier Deschamps, il vient d’obtenir le soutien plutôt inattendu d’Emmanuel Macron.

Traité de “racaille” après avoir été pris à parti par des nombreux politiciens notamment les membres du Rassemblement National comme Jordan Bardella ou Marine Le Pen qui a demandé de choisir un autre titre pour l’hymne des Bleus, Youssoupha avait quelque peu calmer les tensions en s’expliquant sur les raisons de la réalisation de ce morceau qui en faite n’est pas un hymne mais plutôt prévu pour accompagner l’annonce des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps à l’EURO 2020.

“Personne n’a à utiliser le sport pour essayer de faire passer des messages politiques de division”

Le Prims Parolier avait confié ne pas être affecté par les attaques de ses détracteurs et il vient même d’être soutenu publiquement par le président de la république faisant abstraction de toutes les polémiques contre le rappeur. Emmanuel Macron s’est exprimé à ce sujet ce jeudi lors de son passage à Clairefontaine pour rencontrer les joueurs de l’équipe de France avant le début de l’EURO la semaine prochain face à l’Allemagne.

“Je pense que personne n’a à utiliser le sport, ou le football, pour faire passer des messages politiques de division, qu’un chanteur soit fier de porter l’équipe de France et les valeurs qui vont avec, mais aussi d’évoluer lui-même et de se rendre compte que ce qu’il a fait était des erreurs… J’ai envie que les gens qui ont fait des erreurs les corrigent.” a confié le chef d’état avant d’approfondir sa pensée aux micros de RMC et BFMTV, “Ce qui nous lie est plus fort que nous, y compris chez des femmes et des hommes issus de l’immigration. Ils ont décidé de rejoindre une nation et ses valeurs. C’est ça qui nous rend fort“, une déclaration que Youssoupha devrait sans aucun doute apprécier.